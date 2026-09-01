La pintora Sheila Cañestro deposita en la UNIA su obra “Sin título (Lo cercano y lo desconocido)"

La artista malagueña Sheila Cañestro ha hecho entrega esta mañana en la Sede Tecnológica de la Universidad Internacional de Andalucía de su obra “Sin título (Lo cercano y lo desconocido)”. El rector José Ignacio García ha presidido este hito, con el que culmina la concesión del XIII Premio UNIA de Pintura a la también doctora en Bellas Artes.

La directora de la sede malagueña, Concha Travesedo, y el vicerrector de Formación Permanente y Extensión Universitaria, Manuel Acosta, han estado presentes en el momento del depósito oficial, que pone el cierre a una convocatoria dotada con 5.000 euros y abierta a toda la comunidad universitaria pública española.

El rector de la UNIA ha felicitado a la artista, agradeciendo la oportunidad de ampliar la pinacoteca de la institución “con una obra de, sin duda, uno de los talentos pujantes en el panorama pictórico andaluz y nacional”. Sobre el Premio UNIA de Pintura ha comentado que “es uno de los certámenes más antiguos y con más prestigio de esta casa, abierto a artistas plásticos, ya sean docentes, estudiantes o personal de las universidades de nuestro país”.

En este sentido, ha incidido en que a esta edición del certamen pictórico se han admitido 22 obras. Además, ha resaltado que el cuadro de Cañestro entra a formar parte del fondo pictórico de la Internacional de Andalucía, junto a piezas de artistas consolidados como Ana Barriga y Manuel León.

El jurado, presidido por la galerista y gestora cultural Carolina Alarcón, destacó de la obra premiada “la calidad de su ejecución, el rigor de su proceso pictórico y la consistencia de su propuesta plástica”, así como una interpretación del paisaje “que trasciende su dimensión descriptiva para plantear un espacio abierto a la percepción y la incertidumbre”.

El mismo jurado concedió tres menciones de finalistas, sin dotación económica, a Amara Toledo, por la obra “Glosario”; Ilaria Cutolo, por “Lo que no se tira”, y Joddy Erazo Vera, por “Pestañeo 0402”.

Sheila Cañestro, una artista emergente

Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Málaga desde 2021, Sheila Cañestro ha expuesto individualmente en centros públicos de Lisboa, Málaga y París, y su obra está representada en colecciones como las del Colegio de España en París, la propia UMA o la Fundación Antonio Gala de Córdoba.

Sobre la obra seleccionara, la ganadora ha explicado que forma parte de la serie Lo cercano y lo desconocido, “donde represento un paisaje envuelto en una atmósfera tenebrosa y misteriosa, aludiendo a la creciente tensión entre el ser humano y la naturaleza”. Una obra realizada con acrílico artesanal: “yo elaboro mi propia pintura con pigmento en polvo y acetato de polivinilo”.

Sobre su método, Cañestro ha señalado que se basa “en la superposición de capas de pintura y en una modulación precisa de la luz dentro de una gama cromática restringida”, con la ambigüedad como eje, nacida “del juego entre figuración y abstracción, realidad y ficción, luz y sombra”. Con ello, propone “una reflexión sobre la experiencia de la intemperie como condición existencial: un estar en el mundo sin refugio, expuesto a su ambigüedad e incertidumbre”.