AGENDA DE OCIO

¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Propuestas para disfrutar del fin de semana de la mano de nuestro colaborador Marco Antonio de la Ossa

Redacción

Málaga |

Comenzamos nuestro recorrido del fin de semana en el Teatro Cervantes en la semana de El Kanka, porque el malagueño está disfrutando y haciendo disfrutar de seis días, viernes, sábado y domingo tiene por delante. Eso sí, sin entradas disponibles.

Y viernes, sábado y domingo llega al Teatro del Soho, María Galiana, con Yo solo quiero irme a Francia. La reconocida actriz protagoniza el debut teatral de Elisabeth Larena. Inés asiste al velatorio de Pilar, quien decide dejarle su casa en herencia sin haberla conocido nunca y sin avisar a Leo, su nieta. Juntas descubrirán un pasado que no conocían, abriendo viejas heridas familiares que se remontan hasta la niñez. Mañana y pasado a las 19h., y el domingo a las 12h. Entradas desde 25 euros.

Hasta el 5 de julio, sigue en la gran carpa instalada en el recinto ferial, el Circo del Sol con su espectáculo 'Kurios'. Tienes entradas a la venta desde 49 euros.

Este viernes, Miguel Poveda actúa en el Auditorio Cortijo de Torres, con entradas desde 44 euros. Y en Marenostrum Fuengirola, este sábado llega Dani Martín con su gira 25 putos años. Sin entradas disponibles.

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