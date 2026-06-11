¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Comenzamos nuestro recorrido del fin de semana en el Teatro Cervantes en la semana de El Kanka, porque el malagueño está disfrutando y haciendo disfrutar de seis días, viernes, sábado y domingo tiene por delante. Eso sí, sin entradas disponibles.

Y viernes, sábado y domingo llega al Teatro del Soho, María Galiana, con Yo solo quiero irme a Francia. La reconocida actriz protagoniza el debut teatral de Elisabeth Larena. Inés asiste al velatorio de Pilar, quien decide dejarle su casa en herencia sin haberla conocido nunca y sin avisar a Leo, su nieta. Juntas descubrirán un pasado que no conocían, abriendo viejas heridas familiares que se remontan hasta la niñez. Mañana y pasado a las 19h., y el domingo a las 12h. Entradas desde 25 euros.

Hasta el 5 de julio, sigue en la gran carpa instalada en el recinto ferial, el Circo del Sol con su espectáculo 'Kurios'. Tienes entradas a la venta desde 49 euros.

Este viernes, Miguel Poveda actúa en el Auditorio Cortijo de Torres, con entradas desde 44 euros. Y en Marenostrum Fuengirola, este sábado llega Dani Martín con su gira 25 putos años. Sin entradas disponibles.