¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

En el Teatro del Soho, están hoy de estreno. Llega Tootsie, la comedia musical perfecta. Este clásico, que mezcla el enredo con canciones inolvidables, es una adaptación de la película del mismo nombre de 1982 ganadora de un Oscar e interpretada por Dustin Hoffman y Jessica Lange. Décadas después su historia sigue viva, reinventada en un musical que recupera todo su humor, le añade canciones y lo convierte en una comedia contemporánea a ritmo de Broadway.

Michael Dorsey es un actor con un talento especial... para no conseguir ningún papel. Desesperado y sin trabajo, Michael hace un último esfuerzo por hacer realidad sus sueños y se disfraza de la actriz Dorothy Michaels. Miércoles y jueves una única función a las 19h., viernes y sábado, 17h y 20:30, y el domingo a las 18h. Entradas desde 25 euros.

Nos pasamos por el Teatro Cervantes, mañana a las 19:30 y el domingo a las 18 h. La Fille de Régiment, de Donizzetti. Ópera cómica en dos actos de Gaetano Donizetti con libreto en francés de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges y Jean-François-Alfred Bayard

Estrenada en la Opéra-Comique de París, el 11 de febrero de 1840. Entradas desde 28,67 en el paraíso.

Este sábado, la Sala Fundación Unicaja María Cristina acoge Paula Coronas y su concierto Dibujando sonidos, dentro del VII Ciclo Miradas al Sur. El recital, que tendrá lugar a las 19:30 horas con entrada libre, ofrecerá un programa con piezas de Eduardo Ocón, Joaquín Rodrigo, Antón García Abril y Manuel de Falla. Paula Coronas contará también en el escenario con las bailarinas Alejandra Sánchez y Laura Fernández y la percusión de Rocío Ríos.

Doble cita este fin de semana en Marenostrum Fuengirola. El viernes 22, la mítica banda Medina Azahara, con su gira Todo tiene su fin, en la que el grupo se prepara para ofrecer a sus seguidores un adiós inolvidable. Entradas desde 38,50. Y el sábado, en ese mismo escenario, Raule y su Dopamina. Con entradas desde 38,50.