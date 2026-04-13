Entrevista con Jesús Gutierrez, director de Andalucía Oriental en Ecovidrio

La provincia de Málaga lidera la aportación ciudadana al contenedor verde en Andalucía con 18,1 kg por habitante en 2025

Ecovidrio, el único SCRAP especializado en vidrio que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, ha dado a conocer los resultados de reciclaje de envases de vidrio en Málaga en 2025. En el pasado ejercicio, los malagueños depositaron un total de 32.390 toneladas de envases de vidrio en los contenedores verdes de la provincia, un 4,2% menos que al año anterior. Un descenso que se enmarca en un contexto de caída del consumo, estimada en torno al 2%, que impacta

directamente en el volumen de residuos generados y posteriormente recuperados.

Isabel Naranjo

Malaga |

En concreto, durante 2025, cada malagueño depositó 18,1 kg de vidrio en los más de 8.600 contenedor verdes de la provincia, el equivalente a 62 envases por persona. Esta cifra sitúa a la provincia a la cabeza en aportación ciudadana al contenedor verde, por encima de la media de Andalucía (14,9 kg y 51 envases) y ligeramente por debajo de la media nacional (20 kg y 68 envases por habitante).

En base a estas cifras, en la provincia se depositaron un total de 110 millones de envases de vidrio, lo que equivale a más de 303.000 envases al día y unos 211 envases cada minuto.

Entre los municipios de más de 10.000 habitantes más recicladores de la provincia de Málaga se encuentran Manilva (35,90 kg/hab), Torremolinos (31,27 kg/hab) y Nerja (30,7 kg/hab; mientras que la ciudad de Málaga, con una aportación ciudadana al contenedor verde de 14,53 kg de envases de vidrio por persona (unos 50 envases por persona), se sitúa en línea con andaluza.

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