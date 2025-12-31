GASTRONOMÍA

Los “Premios QDEQUESOS” del año 2025 reconocen a restaurante Bardal, en Ronda

Los “Premios QdeQuesos”, creados en 2017, nacieron con el propósito de reconocer la trayectoria de empresas, organismos y profesionales que han contribuido al conocimiento y la promoción del mundo del queso. Estos galardones distinguen diversas categorías, entre ellas: la Carta de Quesos en Restauración, la Tienda destacada por impulsar la venta de queso, el Evento público relevante del sector, la Persona relevante en la divulgación quesera, la Organización o Entidad comprometida con este producto, el Destino Turístico vinculado al queso y el Medio de Comunicación y/o programa que contribuya a su difusión

QdeQuesos es un proyecto gastronómico creado con el propósito de promocionar y dar a conocer el mundo de los quesos mediante una amplia variedad de iniciativas. Nació el año 2016 de la mano de profesionales especializados en comunicación, marketing y gastronomía, unidos por su interés en impulsar la cultura quesera.

La organización desarrolla numerosas actividades orientadas a la difusión y promoción del queso, como jornadas gastronómicas, eventos, catas, charlas y otras acciones divulgativas.

Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran los “Premios QdeQuesos”, el concurso “Los Mejores Quesos de la Comunidad de Madrid” y la acción itinerante “Cheese Market Tour”, todas ellas concebidas para acercar el conocimiento del queso tanto al sector profesional como al público general.

