Los “Premios QDEQUESOS” del año 2025 reconocen a restaurante Bardal, en Ronda

QdeQuesos es un proyecto gastronómico creado con el propósito de promocionar y dar a conocer el mundo de los quesos mediante una amplia variedad de iniciativas. Nació el año 2016 de la mano de profesionales especializados en comunicación, marketing y gastronomía, unidos por su interés en impulsar la cultura quesera.

La organización desarrolla numerosas actividades orientadas a la difusión y promoción del queso, como jornadas gastronómicas, eventos, catas, charlas y otras acciones divulgativas.

Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran los “Premios QdeQuesos”, el concurso “Los Mejores Quesos de la Comunidad de Madrid” y la acción itinerante “Cheese Market Tour”, todas ellas concebidas para acercar el conocimiento del queso tanto al sector profesional como al público general.