La Maratón de Málaga de 2026 se adelanta a noviembre

La maratón de Málaga pasará a celebrase en el mes de noviembre durante la siguiente cita de 2026, según nos ha asegurado en Más de Uno Málaga el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas. Desde la organización, consideran que la nueva fecha permitirá mejorar la planificación de la ciudad, inmersa ahora en la campaña navideña, y posibilitará un aumento en el número de corredores.

El 68% de los participantes son extranjeros, que según aseguraba el concejal de deportes Borja Vivas, aprovechan su estancia en la ciudad para conocerla y pasar unos días en ella.

Con esta modificación se busca desestacionalizar la prueba, evitando así que coincida con la fecha navideña.