CULTURA

Plaza Mayor estrena “Naturaleza Viva”, el espectáculo del verano en Málaga

El recinto se transforma en un escenario al aire libre donde la naturaleza cobra vida a través de la música, la danza, las acrobacias y una cuidada puesta en escena.

Redacción

Málaga |

El espectáculo podrá disfrutarse viernes y sábado durante tres fines de semana consecutivos, desde el 17 de julio hasta el 1 de agosto, con funciones gratuitas pensadas para que cualquier visitante pueda incorporarse a esta experiencia sin necesidad de reservar entrada. La propuesta forma parte de la programación especial de verano con la que Plaza Mayor quiere consolidarse también como un espacio cultural y de ocio familiar, más allá de su oferta comercial.

Para conocer más información puedes escuchar nuestra entrevista completa.

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