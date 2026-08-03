La píldora literaria del lunes 3 de agosto de 2026

Esta obra de misterio y suspense arranca en el majestuoso Palacio Dorado, ubicado en el centro de Madrid. Allí se celebra la inauguración de Pentimento, un innovador museo que recrea grandes obras pictóricas en el contexto exacto para el que fueron concebidas.

Durante la fiesta, una figura se infiltra en los tejados para asaltar la Cámara de las Maravillas, el gabinete privado donde la poderosa familia Mendoza atesora sus piezas de arte más valiosas. Sin embargo, el robo toma un rumbo trágico cuando el asaltante cae fulminado en su huida sin un motivo aparente.

Y hasta aquí podemos contar... Para más detalles sobre esta novel, Ruth Sarabia, desvela entresijos de la trama en nuestra píldora literaria de hoy, pensada especialmente, para nuestros oyentes más curiosos, amantes de las causas sin resolver.