La píldora literaria del lunes 13 de julio de 2026

Esta obra hace un recorrido por el Berlín de la República de Weimar, el ascenso del fascismo en Europa, la caída del Tercer Reich y la reinvención de quien fue considerada "los ojos de Hitler", Leni Riefenstahl.

En ella, se narra todo su camino desde los inicios como bailarina, hasta los sonados romances que le dieron fama de mujer independiente e incluso, libertina.

Es una lectura, especialmente pensada para los amantes de de la novela bélica y biográfica, que disfrutan viviendo aventuras a través de impregnarse en realidades de la Europa del siglo XX