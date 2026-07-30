La píldora literaria del jueves 30 de julio de 2026

El título de esta novela japonesa está inspirado en las máscaras del teatro japonés, cada una de las cuales simboliza una emoción diferente. La historia sigue a cuatro protagonistas, dos mujeres y dos hombres, atrapados en una compleja red de secretos, estrategias y relaciones familiares tan estrechas como inquietantes. Todos compiten por el amor y recurren a la manipulación.

La novela profundiza en el poder oculto que la tradición otorga a las mujeres japonesas, al tiempo que explora sentimientos como los celos, la venganza y el deseo. Se trata de una obra de gran profundidad psicológica, en la que existe una constante distancia entre lo que el lector cree comprender a medida que avanza la lectura y la verdad que finalmente se revela en un desenlace sorprendente.