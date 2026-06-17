Er Pichi de Cái celebrará un gran ronqueo de atún rojo en Fuengirola acompañado de un menú degustación exclusivo

Er Pichi de Cái volverá a rendir homenaje a uno de los grandes protagonistas de la gastronomía gaditana con la celebración de un ronqueo de atún rojo el próximo 25 de junio, a partir de las 19:00 horas, en su establecimiento de Fuengirola, ubicado en Calle Cuesta, 15 (antiguo restaurante La Farola).

El evento ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer de cerca el tradicional ronqueo, la técnica artesanal mediante la cual se realiza el despiece completo del atún rojo, permitiendo identificar y valorar cada una de sus piezas. Una experiencia que combina espectáculo, tradición y cultura gastronómica alrededor de uno de los productos más emblemáticos de la cocina del sur.

Pero si hay algo que convertirá esta cita en una experiencia única será el menú degustación diseñado especialmente para la ocasión. Un recorrido por diferentes elaboraciones y cortes del atún rojo que permitirá apreciar su versatilidad, textura y sabor desde los bocados más delicados hasta las piezas más apreciadas por los amantes de este producto.

La experiencia comenzará con una selección de tapas pensadas para abrir el apetito y mostrar distintas formas de trabajar el atún rojo. Los asistentes podrán degustar una gilda de atún rojo con tomate seco, una tosta de atún con trufa y albahaca y una ventresca ahumada, tres propuestas que combinan tradición y creatividad para poner en valor la calidad del producto.

A continuación llegará el turno de los platos principales, donde el atún rojo se presentará en diferentes cortes y elaboraciones. El menú incluirá unas papas aliñadas con ventresca de atún rojo, uno de los maridajes más reconocibles de la gastronomía gaditana; un tataki de atún en panko, que aportará contraste de texturas; un pincho de atún elaborado a la brasa y, como plato estrella, un lomo de tarantelo con pisto, una de las piezas más apreciadas por su equilibrio entre jugosidad e intensidad de sabor.

La velada concluirá con una selección de postres para compartir, pudiendo elegir entre un flan de queso payoyo con caramelo y garrapiñadas o una tarta de queso con PX y nueces.

Las entradas tienen un precio de 40 euros por persona y ya pueden adquirirse en los establecimientos de Er Pichi de Cái Fuengirola, Casapalma, Soho, Teatinos, El Palo y Huelin. Debido al aforo limitado del evento, la organización recomienda adquirirlas con antelación para garantizar la asistencia.

Con esta iniciativa, Er Pichi de Cái continúa apostando por experiencias gastronómicas que acercan al público la riqueza culinaria de Cádiz, poniendo en valor tanto el producto como las tradiciones que forman parte de su historia. El ronqueo de atún rojo se suma así a la programación especial que la marca desarrolla a lo largo del año para divulgar la cultura gastronómica gaditana y ofrecer experiencias que van más allá de la restauración.

Los interesados en asistir pueden obtener más información y adquirir sus entradas directamente en los establecimientos participantes y a través de los canales oficiales de Er Pichi de Cái.

Una cita imprescindible para los amantes del atún rojo y de la auténtica gastronomía gaditana.