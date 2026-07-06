Los periodistas Juan José Madueño y Ñito Salas han presentado su nuevo libro 'El corazón de la brigada. Una vida entre llamas y ceniza'

La Diputación Provincial de Málaga ha acogido la presentación del libro 'El corazón de la Brigada', escrito por Juan José Madueño y el fotoperiodista Ñito Salas.

Durante quince días, en el momento más duro de la temporada de incendios, Juanjo Madueño y Ñito Salas convivieron con las brigadas del Infoca. Se subieron a helicópteros, recorrieron terreno quemado y compartieron el calor, la incertidumbre y la tensión de siete incendios forestales para contar lo que normalmente no se ve.

Una de las fotografías tomadas durante los 15 días de estancia | Onda Cero Málaga

En Más de Uno Málaga, hablamos con el periodista de ABC y autor del libro, Juan José Madueño.