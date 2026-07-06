Libro Bomberos

Los periodistas Juan José Madueño y Ñito Salas han presentado su nuevo libro 'El corazón de la brigada. Una vida entre llamas y ceniza'

Se trata de una narración 'in situ' de la experiencia de ambos periodistas durante los 15 días más álgidos de la temporada de incendios en Andalucía con una brigada del Infoca

Redacción

Málaga |

La Diputación Provincial de Málaga ha acogido la presentación del libro 'El corazón de la Brigada', escrito por Juan José Madueño y el fotoperiodista Ñito Salas.

Durante quince días, en el momento más duro de la temporada de incendios, Juanjo Madueño y Ñito Salas convivieron con las brigadas del Infoca. Se subieron a helicópteros, recorrieron terreno quemado y compartieron el calor, la incertidumbre y la tensión de siete incendios forestales para contar lo que normalmente no se ve.

Una de las fotografías tomadas durante los 15 días de estancia
Una de las fotografías tomadas durante los 15 días de estancia | Onda Cero Málaga

En Más de Uno Málaga, hablamos con el periodista de ABC y autor del libro, Juan José Madueño.

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