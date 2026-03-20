Este viernes 20 de marzo a las 19:00 y las 21:00 horas

La Peña Juan Breva presenta el espectáculo ‘Málaga, la Bella’ en el Teatro Real de Madrid

La Peña Juan Breva presenta este miércoles en el Teatro Real de Madrid la primera de las cuatro funciones de ‘Málaga, la Bella’, una experiencia única que recorre la esencia y la historia del flamenco, desde los cantes más profundos de la Serranía de Ronda hasta las costas de Málaga.

Isabel Naranjo

Malaga |

Juan Breva
La Peña Juan Breva presenta el espectáculo ‘Málaga, la Bella’ en el Teatro Real de Madrid | www.ondacero.es

‘Málaga, la Bella’ cuenta con la colaboración histórica de la Peña Juan Breva, institución de referencia del flamenco malagueño, que ofrecerá reservas preferentes para sus miembros.

Este espectáculo pone en valor la riqueza del flamenco en su expresión más pura y auténtica, al tiempo que refuerza el compromiso del Teatro Real con la preservación y difusión de las tradiciones culturales españolas.

El histórico teatro madrileño acogió este miércoles 18 de marzo la primera de las cuatro funciones, a las que dan continuidad jueves 19 de marzo a las 20:00 horas, seguida de dos pases el viernes 20 de marzo a las 19:00 y las 21:00 horas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer