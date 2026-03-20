La Peña Juan Breva presenta el espectáculo ‘Málaga, la Bella’ en el Teatro Real de Madrid

‘Málaga, la Bella’ cuenta con la colaboración histórica de la Peña Juan Breva, institución de referencia del flamenco malagueño, que ofrecerá reservas preferentes para sus miembros.

Este espectáculo pone en valor la riqueza del flamenco en su expresión más pura y auténtica, al tiempo que refuerza el compromiso del Teatro Real con la preservación y difusión de las tradiciones culturales españolas.

El histórico teatro madrileño acogió este miércoles 18 de marzo la primera de las cuatro funciones, a las que dan continuidad jueves 19 de marzo a las 20:00 horas, seguida de dos pases el viernes 20 de marzo a las 19:00 y las 21:00 horas.