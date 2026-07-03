Dr. Pablo Viola: "La mejor tecnología solo tiene sentido cuando mejora la calidad de vida del paciente"

El Dr. Pablo Viola ha asumido la Subdirección Médica de HLA Hospital Universitario El Ángel con el objetivo de seguir impulsando un modelo asistencial basado en la excelencia clínica, la coordinación entre profesionales, la innovación tecnológica y una atención cada vez más centrada en las personas.

Graduado en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y con un Máster en Gestión Sanitaria: Dirección Hospitalaria y de Servicios de Salud, el Dr. Viola ha estado vinculado al hospital durante buena parte de su trayectoria profesional y representa una nueva generación de gestores sanitarios con una sólida base clínica.

Para el Dr. Viola, asumir esta responsabilidad supone incorporarse a un hospital que atraviesa una etapa de crecimiento y transformación. "Me incorporo a un proyecto con una apuesta muy clara por la excelencia asistencial, la innovación y el desarrollo de sus profesionales. Afronto este reto con la ilusión de aportar valor y de seguir construyendo un hospital cada vez mejor para nuestros pacientes", afirma.

Su visión pasa por consolidar un modelo de gestión en el que la coordinación entre especialidades se convierta en una de las principales fortalezas del centro. A su juicio, la creciente complejidad de los pacientes exige estructuras asistenciales más integradas, donde la comunicación entre profesionales y el trabajo multidisciplinar permitan ofrecer respuestas más rápidas, seguras y eficientes. "La mejor asistencia no depende únicamente del excelente trabajo de cada servicio, sino de la capacidad que tengamos para coordinarnos y ofrecer un recorrido asistencial coherente y continuo", explica.

En este sentido, considera que uno de los grandes objetivos de los próximos años será seguir fortaleciendo la cultura de colaboración entre los equipos, impulsando procesos compartidos, protocolos comunes y espacios de trabajo multidisciplinar que redunden directamente en una mejor experiencia del paciente.

Otro de los ejes estratégicos será continuar incorporando innovación y tecnología de vanguardia, siempre con un propósito asistencial. "La mejor tecnología solo tiene sentido cuando mejora la calidad de vida del paciente", subraya. Para lograrlo, defiende que toda innovación debe ir acompañada de formación continua, evaluación permanente de los resultados y una firme apuesta por la medicina basada en la evidencia científica, integrando el conocimiento científico, la experiencia clínica y los valores del paciente en cada decisión.

Con esta filosofía, el Dr. Pablo Viola aspira a contribuir a que HLA Hospital Universitario El Ángel siga consolidándose como un referente sanitario por la excelencia de sus profesionales, su capacidad de innovación y un modelo asistencial donde la confianza, la cercanía y la humanización continúen siendo elementos diferenciadores. "Me gustaría que dentro de unos años pacientes y profesionales identificaran a HLA Hospital Universitario El Ángel con palabras como confianza, excelencia, innovación y humanidad", concluye.