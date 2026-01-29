Campo Malagueño

Las organizaciones agrarias se están manifestando hoy frente a la Subdelegación del Gobierno para protestar contra el acuerdo con Mercosur y la nueva PAC

Las protestas de ASAJA, COAG, UPA y las Cooperativas Agroalimentarias han comenzado a las 11:00h de la mañana y se van a prolongar hasta las 14:00h de la tarde

Redacción

Málaga |

ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias se concentran hasta las 14:00 de la tarde en el Paseo de Sancha para denunciar el impacto negativo de los tratados de libre comercio en la agricultura, ganadería y los consumidores.

Una de las principales reivindicaciones del campo malagueño se centra en el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, por la incertidumbre que les genera, a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo.

En Más de Uno Málaga, hablamos con Antonio Rodríguez, secretario provincial de COAG Málaga y Baldomero Bellido, presidente de ASAJA Málaga.

