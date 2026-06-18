La ONCE reparte 210.000 euros en La Cruz del Humilladero

El sorteo de la ONCE de este miércoles ha repartido 210.000 euros en Málaga, con seis cupones premiados con 35.000 euros cada que ha vendido Francisco Tomás García.

García es vendedor desde el año 2019, y ha repartido la suerte desde su punto de venta en la calle Alozaina de la capital de la Costa del Sol. “Anoche estaba muy contento porque creía que habían salido los dos últimos números iguales. Los dos, los tres y los cinco. Me llevé una alegría enorme, no me lo creía” comenta hoy pletórico antes de abrir su jornada laboral. “Estoy muy contento, es un premio que viene muy bien para el verano, para esas vacaciones – cuenta con satisfacción-. Se lo he dado a mis clientes de siempre, que se lo merecen por estar aquí todos los días. Estoy deseando contárselo” añade. “Es una alegría muy grande que pienso compartir con todos” concluye.

El sorteo del 17 de junio estaba dedicado a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026, y ha dejado 350.000 euros con diez cupones premiados en la capital sevillana, vendidos por Manuela Albarrán, y otro cupón premiado con 35.000 euros en la localidad sevillana de Morón de la Frontera a cargo de Antonio Muñoz, por lo que ha repartido en total 595.000 euros en premios mayores entre las dos provincias andaluzas. El resto de los premios se han repartido entre Canarias, Castilla y León y Galicia.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para mañana viernes, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 65 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde https://www.juegosonce.es/ y en establecimientos colaboradores autorizados.