Neinor Homes impulsa su presencia en Málaga con la entrega de 470 nuevas viviendas en 4 promociones residenciales

Neinor Homes, la plataforma residencial líder en España, refuerza su apuesta por la provincia de Málaga con la entrega de 470 nuevas viviendas en 4 promociones de obra nueva en Estepona, Marbella y Málaga capital, que han supuesto una inversión total de 178,5 millones de euros. En conjunto, estos proyectos han generado en torno a 850 empleos, directos e indirectos, contribuyendo a la dinamización económica y al desarrollo urbano de la provincia.

Esta cartera de promociones se enmarca en la evolución del mercado residencial en la Costa del Sol y en la creciente demanda de obra nueva en ubicaciones consolidadas y en desarrollo, con proyectos pensados para aportar valor urbano y ampliar la oferta disponible.

Alberto Salamanca, director territorial de Andalucía Oriental de Neinor Homes, ha señalado: “Con la entrega de estas promociones reforzamos nuestra apuesta por Málaga y contribuimos, tanto a la consolidación de nuevos desarrollos en Estepona y Marbella, como a la regeneración urbana en Málaga capital. Es una inversión que impulsa actividad, empleo y creación de valor a largo plazo en los municipios donde estamos presentes”.

Calidad residencial y espacios para el bienestar

En Estepona, la segunda fase de Ática Homes, que cuenta con un total de 132 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, ha supuesto una inversión aproximada de 11,5 millones de euros y la generación estimada de 150 empleos. La promoción impulsa el desarrollo del sector Juan Benítez, actualmente en fase de consolidación, y refuerza la oferta de obra nueva en un entorno próximo al centro histórico de Estepona. El proyecto incorpora zonas comunes y zonas infantiles, con una propuesta pensada para el día a día y con alta accesibilidad a servicios y al núcleo urbano.

También en Estepona, Bayside Homes, consta de 41 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, distribuidas en dos edificios de baja altura: planta baja, planta primera y planta segunda. Se ha realizado una inversión aproximada de 12,7 millones de euros, ha generado cerca de 100 empleos. En un mercado con amplia oferta en la zona, el proyecto se diferencia por su planteamiento de baja altura, la calidad de los espacios exteriores con amplias terrazas, su orientación sureste y la incorporación de servicios como gimnasio y sala multiusos, reforzando una propuesta residencial orientada al confort y la funcionalidad. Bayside Homes disfruta de una ubicación privilegiada en el área de Arroyo de Enmedio, zona en crecimiento que destaca por su amplia oferta de servicios: desde colegios internacionales a centros comerciales, pasando por un hospital de reciente inauguración y amplias zonas deportivas y espacios verdes.

En Marbella, Santa Clara Homes se posiciona como una de las promociones más relevantes por escala e impacto, con 104 viviendas de 3 y 4 dormitorios con una inversión aproximada de 99,2 millones de euros y una generación de cerca de 350 empleos. La promoción se integra en un entorno de alto valor, vinculada al campo de golf de Santa Clara y con proximidad a equipamientos clave como el Hospital Costa del Sol El proyecto destaca por su propuesta residencial de valor añadido, con atributos como primera línea de golf y viviendas con vistas al mar, además de zonas comunes y amenities premium como spa, piscina, solárium y gimnasio, entre otros.

Selene Homes, con 193 viviendas, es conjunto residencial ubicado en el casco urbano de Málaga Oeste, con viviendas de 1 a 4 dormitorios, distribuidas en un edificio de 6 plantas con áticos y planta cubierta con un total de 5 portales. El desarrollo de esta promoción contribuye a la regeneración urbana del barrio de La Paz, en una zona donde se han transformado antiguas áreas industriales en nuevas parcelas residenciales dentro de un entorno ya consolidado. La promoción contempla una inversión aproximada de 55,1 millones de euros y la generación estimada de 250 empleos. El proyecto incorpora una oferta amplia de zonas comunes y prevé integrar locales comerciales que aportarán servicios adicionales al residencial y al barrio. A nivel de construcción, destaca el uso de fachadas con elementos prefabricados, que aportan un extra en sostenibilidad, calidad y estética, junto con viviendas con vistas al skyline de la ciudad y al mar.

Con estas nuevas promociones, Neinor Homes continúa consolidando su papel como agente activo en el desarrollo urbano de la provincia de Málaga, ampliando la oferta residencial con proyectos alineados con las nuevas necesidades y estilos de vida.