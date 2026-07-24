Naturaleza Viva, el espectáculo inmersivo que está triunfando en Plaza Mayor

«Mucho antes de que existieran los hombres, cuando la tierra todavía hablaba y los árboles recordaban los sueños de las estrellas, existía un lugar llamado El Bosque Dorado. El Bosque Dorado era un reino de luz blanca y oro vivo, donde los animales no eran simples criaturas: eran los guardianes de las fuerzas que mantenían el equilibrio del mundo.» Con estas palabras se presenta la experiencia "Naturaleza Viva".

Los viernes y sábados del 17 de julio al 1 de agosto, ese reino ancestral cobra vida entre nosotros. El ritmo cotidiano se detendrá para dar paso a un fenómeno único: Naturaleza Viva, una producción inmersiva diseñada para conectar con el lado más salvaje, místico y fascinante del arte escénico.

Imagina por un momento que las fronteras entre el espectador y el escenario desaparecen. Que la música no solo se escucha, sino que retumba en el pecho, y que los pasillos que recorres a diario se convierten en el hábitat de los guardianes del Bosque Dorado, ritmos ancestrales y acróbatas que parecen desafiar las leyes de la Física.

Si buscas un plan diferente y pensado para disfrutar con todos los sentidos, guarda bien estas fechas. A continuación, te contamos todo sobre el calendario de pases y la experiencia inolvidable que te espera.