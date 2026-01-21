El musical dirigido por Antonio Banderas estará en cartel desde hoy 21 de enero en el Gran Teatro Pavón

El musical Godspell ha aterrizado en el Gran Teatro Pavón de Madrid y hoy los medios han podido conocer de cerca este espectáculo dirigido por Antonio Banderas que tendrá su estreno el próximo 22 de enero. El elenco compuesto por Teresa Abarca, Javier Ariano, Alex Chavarri, Aaron Cobos, Paula Diaz, Ferran Fabá, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Bella Exum, Paula Moncada, Raúl Ortiz y Alex Parra junto a 6 músicos han interpretado en directo el número musical Salva a tu pueblo y un medley con canciones tan emblemáticas como La luz del mundo, Aprende bien tus lecciones, Bendice a Dios y Todo a fin de bien, demostrando la fuerza y energía de este elenco joven.

Godspell es un clásico de los años 70 nominado a los Premios Tony, concebido originalmente por John-Michael Tebelak y música de Stephen Schwartz. El musical se desarrolla a partir del Evangelio de San Mateo, narrado desde la mirada de un grupo de jóvenes que buscan esperanza y sentido en una gran ciudad.

Las funciones del musical son de martes a jueves a las 19:30h, viernes dobletes a las 18:00h y a las 21:30h, sábados a las 17:00h y a las 20:30h y domingos a las 14:00h. Las entradas están disponibles en la web y en taquilla del Gran Teatro Pavón.