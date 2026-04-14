Cultura

La música clásica se encuentra con el humor en el Auditorio Felipe VI, con PaGAGnini, un espectáculo de Yllana Teatro

El espectáculo único, fruto de la colaboración entre Yllana y el virtuoso violinista Ara Malikian, se representará el próximo viernes 24 de abril, a las 21:00 horas

Redacción

Málaga |

La música clásica se encuentra con el humor en el Auditorio Felipe VI, con PaGAGnini, un espectáculo de Yllana Teatro
La música clásica se encuentra con el humor en el Auditorio Felipe VI, con PaGAGnini, un espectáculo de Yllana Teatro | Ayuntamiento de Estepona

El Ayuntamiento de Estepona informa que Yllana Teatro presentará el espectáculo único ‘PaGAGnini’, el próximo viernes 24 de abril, a las 21:00 horas, en el Teatro Auditorio Felipe VI.

PaGAGnini es el espectáculo que Yllana coproduce junto a Ara Malikian. Reúne en un mismo plano el humor y la locura de Yllana y la música, que ha conquistado escenarios en más de 20 países, además de ser reconocido con prestigiosos premios.

A través del virtuosismo de cuatro grandes músicos, PaGAGnini repasa algunos momentos cumbre de la música clásica fusionados con otros estilos musicales, consiguiendo un divertido y sorprendente Des- Concierto, con el que pretenden reinventar la manera de concebir un recital, llegando al gran público, que descubrirá en los pasajes musicales una mirada diferente.

Las entradas están a la venta en teatroestepona.com, y en taquilla del Auditorio el día de la función, desde dos horas antes del inicio.

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