El Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) ha acogido el taller “Encuentra tu espacio: puesta en escena, cuerpo y territorio”

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) acogió ayer jueves 26 de marzo el taller “Encuentra tu espacio: puesta en escena, cuerpo y territorio”, una jornada de trabajo intensivo dirigida a artistas emergentes del ámbito musical centrada en la relación entre cuerpo, espacio, luz y escena.

El encuentro reunió a 38 artistas emergentes, 19 procedentes de Andalucía y 19 de Galicia, en una experiencia de aprendizaje presencial concebida como laboratorio colectivo para repensar la puesta en escena en los proyectos musicales contemporáneos.

El taller forma parte del programa de formación para músicos emergentes “Interritmos: profesionaliza tu directo”, que se desarrolla simultáneamente en Málaga y en Padrón (A Coruña, Galicia) desde el mes de noviembre. Se trata de una iniciativa promovida por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social Europeo Plus, junto a la Fundación Paideia Galiza y la Fundación Paco de Lucía. Cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y del Museo Interactivo de la Música de Málaga.