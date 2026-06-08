Mr.Toppings abre sus puertas en Málaga para llenar de magia las meriendas del centro

Málaga suma un nuevo rincón para los amantes de las meriendas, los postres y las experiencias diferentes. Mr.Toppings abre sus puertas en C/ Pasillo Santa Isabel, 5, frente al Hotel Ibis, con una propuesta que combina producto, creatividad y una estética mágica pensada para convertir cada visita en un pequeño espectáculo.

Bajo el lema “Saborea la magia”, Mr.Toppings nace con la misión de ofrecer algo más que un postre; una experiencia. Su concepto gira en torno a la personalización: cada cliente puede elegir su base, añadir sus toppings favoritos y crear una merienda a su medida. Fresas con chocolate, yogurt helado, cheesecake, brioche explosión, bebidas, cafés de especialidad y sus originales espetos dulces forman parte de una carta diseñada para disfrutar con los ojos antes incluso del primer bocado.

El local llega al centro de Málaga con una identidad muy reconocible: colores intensos, inspiración circense, detalles vintage, estrellas, carpas, globos y un universo visual que conecta directamente con la ilusión de la infancia, y adaptado a un público actual. La idea es sencilla y poderosa: recuperar ese momento de merienda como algo especial, compartido y memorable.

Uno de los grandes protagonistas de la apertura serán los espetos dulces, una propuesta que reinventa en clave dulce un símbolo muy malagueño. Churros, gofres, croissants o fresas se presentan en formato espeto y se bañan con cremas, chocolates y toppings para crear combinaciones llamativas, fotogénicas y llenas de sabor. Una forma de unir la esencia local con una tendencia de consumo cada vez más presente: productos personalizables, visuales y pensados para compartir en redes sociales.

La apertura de Mr.Toppings supone también una apuesta por el comercio local y por nuevas formas de ocio gastronómico en la ciudad. En un entorno cada vez más competitivo lleno de marcas internacionales, la marca quiere hacerse un hueco ofreciendo una experiencia cercana, familiar y divertida, donde niños, jóvenes, familias y amantes del dulce encuentren un lugar al que volver.

Desde la marca explican que el objetivo es que cada persona pueda construir su propia merienda, elegir sin prisa y disfrutar de un producto hecho para sorprender. “Queremos que la gente entre, sonría y sienta que está en un sitio diferente. Mr.Toppings va de postres, sí, pero también va de ilusión, de compartir y de vivir un momento bonito”, señalan desde el equipo.

Con esta apertura, Mr.Toppings invita a Málaga a descubrir una nueva forma de merendar, más creativa, más visual y sobre todo mágica. Porque a veces no hace falta una gran ocasión para celebrar: basta con un vaso de fresas, una tarta de queso, o un espeto dulce con toppings para convertir una tarde cualquiera en un pequeño espectáculo.