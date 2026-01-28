Mijas se muestra como un destino único, lleno de sensaciones, bienestar y calidad de vida en su nueva estrategia turística

Bienestar y calidad de vida, notas predominantes

La nueva propuesta de comunicación surge de la necesidad de ofrecer un contrapunto a la saturación informativa y a las prisas cotidianas que marcan hoy por hoy a la sociedad. “Mijas se presenta como un lugar único, alejado de otros destinos turísticos ya de por sí saturados, mostrándose a su vez como un lugar para vivir y sumergirse en nuevas experiencias y no simplemente pasar unas vacaciones. El bienestar y la calidad de vida son las notas predominantes”, ha explicado la alcaldesa.

“Mijas es un destino completo, que cuenta con una amplia oferta para todo tipo de públicos. Desde turismo de relajación, hasta deportivo, golf, salud, cultural, gastronómico… Es decir, una ciudad donde no simplemente se viene a pasar las vacaciones, sino adquirir nuevas experiencias vitales. Esto se refleja en la campaña”, ha añadido.

Por su parte, el concejal de Turismo ha explicado que esta campaña no es sólo una acción promocional, “es una declaración de intenciones sobre el modelo turístico que defendemos para Mijas: un turismo de calidad y compatible con la vida del municipio durante todo el año”.

“Desde el área de Turismo trabajamos para que esta campaña tenga un impacto real en la desestacionalización. Mijas no es un destino de temporada alta: es un destino para disfrutar los doce meses del año, y esta propuesta nos permite segmentar mercados y públicos con mensajes muy concretos”, ha añadido.

Jerez ha asegurado que Mijas compite hoy en un mercado turístico global muy exigente. “Por eso apostamos por una marca clara, adaptable y reconocible, capaz de posicionarnos en ferias internacionales como FITUR y en mercados estratégicos donde queremos seguir creciendo”.

Una campaña multisegmento

‘Donde la vida fluye’ destaca por su gran versatilidad, tal y como ha continuado la alcaldesa. Admite múltiples versiones destinadas a diferentes nichos de mercado, como ‘Donde los sabores fluyen’, ‘Donde el deporte fluye’ o ‘Donde los atardeceres fluyen’, por poner algunos ejemplos.

La acción promocional persigue fomentar el sentimiento de pertenencia y provocar en el usuario las ganas de visitar Mijas y descubrirla a través de experiencias basadas en sensaciones.

Asimismo, por su sencillez, la campaña puede adaptarse a cualquier idioma y de hecho ya existe la versión inglesa bajo el claim ‘Where life flows’.