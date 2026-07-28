Cultura

En Más de Uno Málaga hablamos con los organizadores de las Fiestas de La Victoria

Genoveva Ferragut, directora de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria; Leopoldo Mérida, CEO de Doctor Watson Comunicación; Manuel Curtido, presidente de la Federación Malagueña de Peñas; Jaime Ojeda y José Sánchez, creadores de Recreo Club nos dan más información sobre las Fiestas de La Victoria

Redacción

Málaga |

Esta nueva iniciativa cultural se celebrará del 3 al 6 de septiembre con el objetivo de consolidarse como una de las principales citas del calendario festivo malagueño. El proyecto busca poner en valor el espíritu popular de la ciudad a través de la música, el folclore y la implicación del tejido cultural y asociativo.

La programación se desarrollará en distintos espacios emblemáticos de la capital, entre ellos la Fábrica de Cervezas Victoria, La Térmica, la Plaza de Toros de La Malagueta y el Parque San Rafael. Durante los cuatro días de celebración, vecinos y visitantes podrán disfrutar de conciertos, actividades culturales y propuestas vinculadas a las tradiciones locales.

Entre los artistas confirmados figuran El Kanka, María Pelaé, Carlos Sadness, Victorias, Alizzz DJ Set y Tabletom, además de jóvenes talentos como Javypablo, Besmaya y Sike. Asimismo, el Parque San Rafael acogerá una verbena popular organizada junto a la Federación Malagueña de Peñas, que estará amenizada por el Colectivo Recreo.

El programa también incluirá talleres de biznagas en la Fábrica Victoria, un mercadillo de artesanos locales y diversas actividades destinadas a difundir el patrimonio cultural y las costumbres malagueñas, reforzando el carácter participativo y abierto de la iniciativa.

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