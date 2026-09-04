Más de un centenar de vecinos se concentran en La Paz para protestar contra la tala de un ficus histórico e inician acciones legales y administrativas ante el Ayuntamiento de Málaga

Más de un centenar de vecinos y vecinas de la barriada de La Paz (distrito Carretera de Cádiz) se concentraron de forma espontánea en la Plaza Juan Ruiz Sánchez para protestar por lo que califican como un "nuevo arboricidio urbano" ejecutado por el Ayuntamiento de Málaga. La movilización tuvo lugar en el entorno del tocón resultante del apeo completo de un gran Ficus, árbol histórico del barrio que contaba con más de medio siglo de antigüedad (1974-2026) al menos según algunos mayores del lugar.

Durante la protesta, el tocón del ejemplar se convirtió en un espacio de denuncia ciudadana donde residentes de todas las edades, incluidos niñas y niños del barrio, inscribieron mensajes de condolencia e indignación como "Gracias por tu sombra, símbolo e historia de un barrio", "Sombra, salud y lugares de encuentro: nos los están robando" o "Ni un árbol menos".

Exigencia de transparencia e información administrativa

Ante la actuación municipal, ejecutada tras la rotura previa de una de sus ramas, el vecindario ha puesto en marcha una iniciativa ciudadana para exigir formalmente al Área de Sostenibilidad Medioambiental y al Servicio de Parques y Jardines la entrega de toda la documentación administrativa y técnica relacionada con la tala.

A través de un requerimiento articulado conforme a la Ley de Transparencia (Trámite ID 6737 de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Málaga), la ciudadanía exige acceso a:

El expediente administrativo completo y la orden formal de actuación que autorizó la eliminación del ejemplar.

Los informes técnicos biomecánicos, fitosanitarios y de evaluación de riesgo realizados antes de adoptar la decisión.

Acreditación documental sobre si se consideraron alternativas de conservación, tales como podas de saneamiento, reducciones de copa, sustentaciones mediante cableado, balizamiento preventivo o tratamientos específicos.

Justificación técnica del descarte de dichas alternativas o la indicación explícita en caso de que no haya constancia documental de su evaluación.

El plan de compensación y replantación previsto para reponer la pérdida de masa arbórea y sombra en la zona.

"Falta de evaluación de alternativas"

Desde el colectivo vecinal denuncian que la erradicación completa del árbol responde a una política drástica y precipitada que prioriza la tala frente a la conservación de la infraestructura verde urbana.

"No se puede responder a la rotura de una rama eliminando de raíz un árbol de más de 50 años que garantizaba la salud, el refugio climático y la sombra de todo el entorno sin aportar un solo informe público que demuestre la inviabilidad de su conservación", señalan los portavoces de la movilización.

El escrito de solicitud de información ya está a disposición de la ciudadanía en general para su registro telemático individual o colectivo a través de la Sede Electrónica municipal. A través del correo hoperevolution.malaga@gmail.com