Más de 300 expertos y empresarios abordan el impacto en el empleo de la IA en el II Congreso foRHum, coorganizado por la Fundación Unicaja y Unicaja

Málaga acogerá este jueves y viernes, 23 y 24 de abril, el II Congreso foRHum, coorganizado por la Fundación Unicaja y Unicaja, que volverá a reunir a profesionales, empresas y expertos para analizar cómo la inteligencia artificial y la transformación tecnológica están redefiniendo la gestión de personas y el futuro del trabajo. El encuentro se celebrará en el espacio SOHRLIN bajo el lema ‘Conectando personas, tecnología y propósito’.

En su segunda edición, foRHum se consolida como un espacio de encuentro para debatir sobre los grandes cambios que ya están impactando en las organizaciones.

A lo largo de dos jornadas, el congreso abordará cuestiones como la aplicación real de la inteligencia artificial, los nuevos liderazgos, la evolución del talento, la transformación cultural y los retos que plantea un entorno empresarial cada vez más vinculado a la innovación y la tecnología.

El congreso está dirigido a directivos, responsables de recursos humanos, representantes del tejido empresarial y profesionales vinculados a la estrategia, la digitalización y la evolución de las organizaciones, con el objetivo de compartir experiencias y ofrecer respuestas prácticas para integrar la tecnología en la empresa sin perder de vista a las personas, la cultura y el propósito.

El cartel de ponentes de esta edición contará con voces destacadas del ámbito empresarial, tecnológico y divulgativo. Entre los perfiles confirmados, figuran Jon Hernández, divulgador en IA; Cristina Aranda, consultora de IA; Mamen Blanco, experta en IA aplicada a RRHH; Genís Roca, especialista en desarrollo de negocio y cultura digital, y Toni Gimeno, consultor y formador de Inbound Recruiting.

La celebración de este congreso refuerza además el papel de Málaga como escenario para el debate en torno a la innovación, la empresa y el talent.

Con esta nueva edición, foRHum refuerza su papel como punto de encuentro para quienes están liderando la transformación de las organizaciones y buscan respuestas prácticas a los desafíos del presente y del futuro del trabajo.

La implicación de Fundación Unicaja y Unicaja en este congreso se enmarca en su apuesta por el impulso del talento, la innovación y la transformación digital, así como por el fortalecimiento del tejido empresarial y social, en un contexto marcado por la rápida evolución tecnológica y su impacto en el mercado laboral.