Más de 300 dermatólogos se reúnen en Málaga para abordar el aumento del cáncer de piel y los avances en inteligencia artificial médica

El encuentro combina presentación de investigaciones, sesiones clínicas y debate científico, con el objetivo de compartir conocimiento y mejorar la atención a los pacientes.

El presidente de la Sección Andaluza de la AEDV y jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Regional Universitario de Málaga, Dr. Leandro Martínez Pilar, ha subrayado la relevancia de esta reunión para la actualización de los especialistas.

“La dermatología vive un momento de gran transformación. En los últimos años hemos incorporado tratamientos altamente eficaces y nuevas herramientas tecnológicas que están cambiando la forma en la que diagnosticamos y tratamos las enfermedades de la piel”.

El especialista ha destacado además que el diagnóstico precoz del cáncer de piel sigue siendo uno de los grandes retos de salud pública.

“Cada vez vemos más casos de cáncer cutáneo, pero también lo estamos detectando antes gracias a nuevas tecnologías y a una mayor concienciación de la población”.

En una semana en la que Málaga se convierte también en escaparate internacional del cine, el presidente de la sección andaluza ha querido lanzar además un mensaje divulgativo sobre el cuidado de la piel:

“En una ciudad que estos días respira cine, podríamos decir que los dermatólogos trabajamos para ayudar a nuestros pacientes a tener una auténtica piel de cine, pero sobre todo una piel sana”.

Inteligencia artificial y nuevas terapias

El programa científico incluye conferencias magistrales, sesiones clínicas y presentación de trabajos de investigación desarrollados por dermatólogos andaluces.

Entre las actividades más destacadas figura la conferencia “IA 360º. El futuro de la Inteligencia Artificial y su impacto en nuestras vidas”, impartida por el ingeniero, neuropsicólogo e ilusionista Jorge Luengo, que abordará el papel creciente de la inteligencia artificial en ámbitos como la medicina o la investigación.

Los especialistas también analizan los avances en terapias biológicas para enfermedades inflamatorias de la piel, innovaciones en cirugía dermatológica y estrategias para mejorar el diagnóstico precoz del cáncer cutáneo.

Talleres para la ciudadanía

Además de las sesiones científicas, la reunión mantiene su vocación divulgativa con diversas actividades dirigidas a la población para promover el cuidado de la piel.

Entre ellas destacan talleres prácticos sobre fotoprotección, dermatitis atópica, maquillaje terapéutico para pacientes dermatológicos y psoriasis mediante realidad aumentada, celebrados en el Centre Pompidou Málaga.

Asimismo, el Grupo de Dermatólogos Eméritos de la Sección Andaluza ha organizado un curso dirigido a pediatras y médicos de Atención Primaria en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga, reforzando la colaboración entre profesionales para mejorar el abordaje de las enfermedades cutáneas desde los primeros niveles asistenciales.