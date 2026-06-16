Marenostrum Fuengirola encara un nuevo fin de semana de éxito con Aitana y Manu Sánchez

Música y humor protagonizarán este fin de semana en Marenostrum Fuengirola con las actuaciones de Aitana, el viernes 19 de junio, y Manu Sánchez, el domingo 21, dos eventos con entradas agotadas y que confirman, una vez más, el atractivo de la temporada 2026.

La encargada de abrir el fin de semana será Aitana, que regresa por tercera vez a Marenostrum Fuengirola dentro de su nueva gira “Cuarto Azul”. Tras su última actuación en el recinto fuengiroleño en 2022, la artista catalana volverá a desplegar todo su potencial sobre el escenario. En esta nueva etapa musical, Aitana ha evolucionado hacia sonidos más personales y contemporáneos, combinando matices electrónicos con letras cargadas de sentimiento.

El domingo será el turno del humor con Manu Sánchez y su espectáculo “Entregamos”, una propuesta en la que el popular humorista andaluz ofrece una mirada irónica y cercana sobre la vida cotidiana. Fiel a su estilo, Sánchez combina reflexión, actualidad y comedia en un formato que conecta de forma directa con el público.

Con ambos espectáculos agotados, Marenostrum Fuengirola afronta un nuevo fin de semana de éxito consolidándose como uno de los recintos culturales y musicales de referencia del sur de Europa. Miles de asistentes disfrutarán de dos propuestas muy diferentes, pero con la capacidad de emocionar, entretener y generar experiencias memorables.