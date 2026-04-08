El malagueño que ha convertido el CBD en un negocio rentable: de 450€ a superar el millón de euros

ProfesorCBD ha cerrado 2025 con más de 1,2 millones de euros de facturación (+50%) y EBITDA positivo por primera vez, consolidando un modelo de negocio sostenible en el sector del CBD

Pero más allá de los números, la historia tiene un fuerte componente local y personal:

Borja Iribarne (Málaga, 1979) inició el proyecto en 2018 tras descubrir el CBD buscando una solución natural para su madre

Arrancó con solo 450 euros y sin financiación externa

Hoy ha construido una compañía con presencia en 28 países, más de 100.000 clientes y una comunidad fiel

En un contexto donde más del 60% de las empresas del sector han desaparecido, ProfesorCBD no solo ha sobrevivido, sino que ha evolucionado hacia un modelo rentable y con proyección tecnológica, con una nueva línea centrada en biotecnología y cannabis medicinal.

“Los resultados de 2025 confirman que es posible construir una empresa rentable en un sector complejo”, explica Iribarne .

La historia permite abordar varios ángulos interesantes te detallo:

Talento malagueño que crea empresa en sectores emergentes

Emprendimiento desde lo personal (historia con su madre)

Caso de éxito: de startup a empresa rentable

Innovación y futuro (biotecnología y cannabis medicinal)