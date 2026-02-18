Málaga y Lituania estrechan lazos comerciales y exploran oportunidades en agricultura ecológica, inteligencia artificial, equipamiento militar y turismo

La Cámara de Comercio de Málaga ha recibido hoy la visita institucional de Tomas Irnius, embajador de Lituania en España, acompañado por Laura Tupé, Cónsul General de Lituania en Valencia y Enrique Sánchez, Cónsul Honorario de Lituania en Málaga. El encuentro, que ha estado presidido por José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, ha servido para estrechar vínculos institucionales y empresariales entre ambos territorios y para explorar nuevas oportunidades de colaboración económica en sectores estratégicos. También se contó con la presencia y participación de la presidenta de la Comisión de Internacionalización de la Cámara, María Paz Hurtado, junto a los empresarios y miembros del HUB Málaga Export, José Luis Quintero, de Viajes Master Internacional, y José Manuel López Zarco, de Arksur Arquitectura e Ingeniería.

Durante la reunión se destacó la existencia de una comunidad lituana significativa en Málaga, así como el interés mutuo en sectores considerados prioritarios, como la agricultura ecológica, la inteligencia artificial, el equipamiento militar y el turismo.

Evolución positiva

Desde la Cámara, José Carlos Escribano destacó que Lituania, con cerca de tres millones de habitantes y una posición estratégica en el entorno báltico, representa un mercado atractivo y con perspectivas económicas favorables. “Las relaciones comerciales entre ambos países mantienen una evolución positiva y constante, con margen para seguir creciendo”, precisó el presidente de la entidad cameral.

Tal y como precisó José Carlos Escribano, en 2025, las exportaciones de la provincia de Málaga a Lituania alcanzaron los 4.887.140 euros, mientras que las importaciones ascendieron a 7.271.870 euros. Entre los principales productos exportados destacan los agroalimentarios, vehículos, prendas de vestir y bebidas, mientras que las importaciones se centran principalmente en combustibles y aceites minerales, cereales y mobiliario.

Zona Euro

“No debemos olvidar que, como miembros de la Unión Europea y de la Zona Euro, compartimos intereses comunes que facilitan la inversión en múltiples sectores. El acceso a los Fondos de la Unión Europea, a través de distintos programas de apoyo al desarrollo empresarial, especialmente en ámbitos como la digitalización y las nuevas tecnologías, constituye una herramienta clave para reforzar esta colaboración. En este contexto, vemos a Lituania como un socio fiable, dotado de infraestructuras modernas y bien desarrolladas, que proporcionan un entorno propicio para el impulso de las relaciones comerciales y empresariales”, ha manifestado el presidente de la entidad cameral.

Durante el encuentro se ofreció una panorámica de la situación económica de la provincia, que concentra más del 30% de los flujos de inversión extranjera en Andalucía y continúa consolidándose como destino preferente para el capital nacional e internacional.

Diversificación económica

“Entre los factores que explican la permanencia de empresas extranjeras en la provincia, destaca su privilegiada localización geográfica, así como los múltiples atractivos que ofrece el territorio. En este sentido, uno de los mayores reclamos de nuestra provincia es la internacionalmente reconocida “Costa del Sol”, símbolo de turismo y prosperidad. Sin embargo, Málaga no depende exclusivamente del turismo. Se trata de una provincia dinámica, con una economía diversificada y una clara vocación internacional. En la actualidad, los sectores agroalimentario y tecnológico muestran un notable dinamismo, respaldados por redes comerciales sólidas tanto a escala nacional como internacional”, ha explicado José Carlos Escribano, quien ha recordado que Málaga lidera el mercado inmobiliario andaluz, concentrando más del 25% de las compraventas de viviendas en la comunidad.

La visita del embajador de Lituania reafirma así el compromiso de ambas partes de seguir fortaleciendo la cooperación empresarial, promoviendo nuevas alianzas y consolidando a Málaga como un territorio abierto, competitivo y preparado para afrontar los retos y oportunidades del entorno internacional.