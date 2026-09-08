Málaga consolida su posición como uno de los principales polos tecnológicos para atraer talento del sur de Europa y ofrece incrementos salariales de más de 23.000 euros para perfiles de IA, Cloud, Datos y Ciberseguridad

Málaga continúa consolidando su posición como uno de los principales hubs tecnológicos del sur de Europa. La implantación de multinacionales, el crecimiento de empresas tecnológicas y el desarrollo de nuevos proyectos digitales están impulsando una creciente demanda de profesionales especializados en Inteligencia Artificial, cloud, datos y ciberseguridad, convirtiendo a la ciudad en uno de los mercados más dinámicos para el talento tecnológico. Todo ello se traduce en que las empresas ofrecen actualmente incrementos salariales de más de 23.000 euros.

Así lo refleja la Guía Salarial Tech 2026, elaborada por TalentHackers, compañía especializada en soluciones de talento tecnológico del Grupo Catenon, que sitúa el mercado español por encima de los 812.000 profesionales tecnológicos, un 6,4% más que el año anterior, y cerca de 145.000 ofertas de empleo, un incremento del 3,6%. Sin embargo, el informe alerta de que las compañías continúan afrontando un déficit de talento especializado del 21%, especialmente en aquellas disciplinas consideradas críticas para acelerar la transformación digital. Con Andalucía concentrando el 9,65 % de la demanda de empleo tecnológico en España, Málaga se consolida como uno de los mercados tecnológicos con mayor crecimiento del país. La llegada de multinacionales, la inversión tecnológica, los proyectos internacionales y un ecosistema empresarial altamente innovador continúan impulsando la contratación de perfiles con un elevado nivel de especialización.

“Málaga ha dejado de ser una promesa para convertirse en uno de los grandes hubs tecnológicos del sur de Europa. La llegada de multinacionales, el crecimiento del ecosistema emprendedor y la capacidad de atraer talento internacional están generando un mercado mucho más competitivo, donde las empresas buscan perfiles altamente especializados capaces de liderar proyectos globales de inteligencia artificial, cloud, datos y ciberseguridad” afirma Virginia Herráez Gómez, responsable de Transformación de TalentHackers.

La especialización impulsa las mayores diferencias salariales del mercado

La Guía Salarial Tech 2026 confirma que las mayores retribuciones ya no corresponden necesariamente a los perfiles con más años de experiencia, sino a aquellos que desarrollan competencias críticas para las organizaciones. Así, un AI Engineer con entre tres y cinco años de experiencia alcanza una remuneración media de 62.000 euros anuales, por delante de un Cloud Architect (58.000 euros), un Cybersecurity Engineer (57.000 euros) o un Data Engineer (55.000 euros). En cambio, perfiles tecnológicos tradicionales con entre seis y diez años de experiencia, como Full Stack Developer (52.000 euros), QA Engineer (50.000 euros), Systems Administrator (48.000 euros) o Support Manager (46.000 euros), registran bandas salariales inferiores.

Además, el estudio identifica un fenómeno cada vez más habitual: dos profesionales con el mismo puesto y una experiencia similar pueden registrar diferencias salariales de hasta 20.000 euros. Este "premium salarial oculto" responde a factores como la aplicación de Inteligencia Artificial Generativa, el dominio del cloud, la ciberseguridad, la capacidad de liderazgo, la orientación al negocio, el conocimiento de producto o la gestión de clientes, habilidades que las empresas valoran cada vez más en sus procesos de selección y fidelización.

La IA, el cloud y los datos redefinen el valor del talento tecnológico

La aceleración de la Inteligencia Artificial y la transformación digital están modificando profundamente las necesidades de las organizaciones y, con ellas, el perfil de los profesionales más demandados. La Guía Salarial Tech 2026 constata que las empresas buscan cada vez menos perfiles generalistas y priorizan especialistas capaces de desarrollar, integrar y gobernar tecnologías críticas para el negocio, lo que está impulsando una fuerte revalorización de competencias vinculadas a IA, datos, cloud, ciberseguridad y arquitectura tecnológica.

Este cambio explica que la evolución salarial ya no responda únicamente a la responsabilidad del puesto o a la antigüedad. Las organizaciones premian la capacidad para generar impacto en el negocio, automatizar procesos, optimizar el uso del dato o proteger infraestructuras digitales, competencias que se han convertido en un factor diferencial para la competitividad empresarial.

Como principal novedad de esta edición, TalentHackers incorpora el Índice de Valor de Mercado Tech (IVMT), una metodología propia que evalúa el valor real de un profesional tecnológico a partir de cinco variables: especialización técnica, impacto en el negocio, aplicación de Inteligencia Artificial, liderazgo y escasez del perfil. El objetivo es ofrecer una visión más precisa del posicionamiento de los perfiles tecnológicos en un mercado donde el conocimiento especializado pesa cada vez más que la antigüedad.

Málaga impulsa la competencia por el talento tecnológico

Málaga continúa consolidándose como uno de los mercados tecnológicos con mayor crecimiento de España. Según la Guía Salarial Tech 2026, un AI/ML Engineer con entre dos y cinco años de experiencia alcanza una banda salarial de entre 42.000 y 54.000 euros, mientras que un Data Engineer con entre cinco y diez años puede situarse entre 55.000 y 65.000 euros. En perfiles como DevOps Engineer, las retribuciones oscilan entre 45.000 y 56.000 euros para profesionales con entre cinco y diez años de experiencia, mientras que un AI/ML Engineer senior supera los 65.000 euros. Estas cifras reflejan la creciente competencia existente por atraer profesionales especializados en un ecosistema donde la demanda de perfiles vinculados a la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad y el cloud continúa creciendo.

El estudio destaca además que Málaga vive un fuerte impulso tecnológico, con una elevada demanda de perfiles ligados a la industria 4.0, la ciberseguridad y la Inteligencia Artificial, y una escasez especialmente acusada de profesionales senior. La llegada de multinacionales, centros tecnológicos y empresas innovadoras continúa reforzando el atractivo de la ciudad como uno de los principales hubs tecnológicos del sur de Europa.

“Lo que diferencia hoy a Málaga es la madurez de su ecosistema. Ya no hablamos únicamente de atraer empresas, sino de concentrar innovación, inversión y talento en un mismo entorno. Esa combinación está impulsando una nueva generación de profesionales especializados que trabajarán desde Málaga desarrollando tecnología para todo el mundo" señala Virginia Herráez Gómez, responsable de Transformación de TalentHackers.