Málaga acogerá la próxima Asamblea de la Academia Andaluza de Gastronomía y los Premios Andalucía

El presidente de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo (AAGT), José Manuel Gaztelu, ha destacado que “Málaga representa hoy un ejemplo de equilibrio entre tradición y vanguardia, con una propuesta gastronómica en constante evolución y una proyección internacional creciente. La celebración de nuestra Asamblea y de los Premios Andalucía en esta ciudad permitirá seguir visibilizando el talento y la excelencia de nuestro sector”.

En el marco de su Asamblea General, la Academia ha aprobado la incorporación de diez nuevos miembros, reforzando su carácter multidisciplinar y su compromiso con el desarrollo del sector gastronómico y turístico andaluz.

Los nuevos académicos son:

* Luis Miguel Aguirre Oyonarte (Sevilla)

* Francisco León Mora (Sevilla)

* Alejandro Haurie Relinque (Sevilla)

* Fernando Planelles Carazo (Jaén)

* Darío Díaz Abellán (Jaén)

* Luis Vañó Garrido-Arroquia (Jaén )

* Luis Del Pozo Barajas (Huelva)

* Pablo Comas-Mata Mira (Huelva)

* Fulgencio Meseguer Galán (Cádiz)

* Alberto Granados Martínez (Cádiz)

Estas incorporaciones permiten ampliar la representación territorial y profesional de la Academia, integrando perfiles vinculados a la gastronomía, el vino, la comunicación y la empresa.

La Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo continúa consolidándose como foro de referencia en el ámbito gastronómico y turístico, trabajando activamente en la promoción, divulgación y protección del patrimonio culinario andaluz.

La elección de Málaga como próxima sede y la incorporación de nuevos académicos refuerzan su papel en el impulso de la excelencia, la innovación y la sostenibilidad, contribuyendo al posicionamiento de Andalucía como destino gastronómico de primer nivel.