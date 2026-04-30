Mag Lari trae a Málaga el espectáculo 'Strafalari'

El ilusionista Mag Lari llega a Málaga con 'Strafalari', su espectáculo más personal y celebrado, que podrá verse del viernes 1 al domingo 3 de mayo en el Teatro Soho Caixabank. Tras recorres más de 150 teatros desde su estreno en 2023, este montaje se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas del ilusionismo contemporáneo en España.

Lejos de limitarse a una sucesión de trucos, 'Strafalari' se presenta como una experiencia escénica completa que combina grandes ilusiones, humor inteligente y una puesta en escena cuidada al detalle. El título, que es un juego con la propia identidad del artista, define tanto su universo creativo como su forma de entender la magia: singular, elegante y deliberadamente alejada de lo convencional.