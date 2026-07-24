Love of Lesbian se despide de Málaga capital en una emocionante primera jornada de BRISA

Pistoletazo de salida para el festival que marca a fuego el julio malagueño. Desde primera hora, el recinto del Dique de Levante vivió una espectacular sucesión de actuaciones. Arrancó con la energía y la cercanía de David Otero, que fue el encargado de inaugurar el Escenario Victoria con un concierto lleno de ritmo, nostalgia y complicidad con el público. El artista madrileño realizó un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria. Su directo, caracterizado por un sonido sólido, una puesta en escena cercana y una constante interacción con los asistentes, consiguió conectar desde el primer momento con los asistentes que ya iban llenando el recinto. Con un repertorio repleto de himnos coreados de principio a fin, David Otero puso la banda sonora perfecta al inicio de una edición que arrancó con un ambiente inmejorable y dejó el escenario preparado para una noche repleta de emociones.

Tras la actuación inaugural, Barry B tomó el relevo sobre el Escenario Victoria demostrando por qué se ha convertido en una de las voces con mayor proyección de la nueva escena musical española. El artista imprimió intensidad y personalidad a un directo que combinó la sensibilidad de sus composiciones con una potente puesta en escena, conquistando tanto a quienes ya seguían su trayectoria como a un público que descubría por primera vez su propuesta. Con un repertorio que transita con naturalidad entre el indie, el pop y los sonidos urbanos, Barry B desplegó un concierto vibrante, lleno de matices y emoción, en el que destacó su capacidad para conectar con los asistentes a través de unas letras sinceras y una interpretación cargada de autenticidad. Su actuación confirmó el excelente momento creativo que atraviesa y reforzó la apuesta de BRISA Festival por reunir en su cartel a algunos de los artistas con mayor presente y futuro del panorama musical nacional.

El momento más especial de la noche llegó con la esperada actuación de Love of Lesbian, que ofreció en BRISA su último concierto en Málaga capital antes de despedirse definitivamente de los escenarios. Con un Dique de Levante completamente entregado, la banda catalana protagonizó uno de esos conciertos llamados a permanecer en la memoria de sus seguidores, convirtiendo la cita en un homenaje a más de dos décadas de trayectoria musical. Liderados por Santi Balmes, el grupo desplegó un repertorio que recorrió algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera, arrancando con ‘Ejército de salvación’ y culminando con ‘Club de fans de John Boy’. Cada tema fue coreado con intensidad por los miles de personas reunidos en el Puerto de Málaga, conscientes de estar asistiendo a una ocasión irrepetible que ponía punto final a la historia de la banda con la ciudad.

Entre aplausos, ovaciones y momentos de gran carga sentimental, Love of Lesbian volvió a demostrar por qué es una de las formaciones más influyentes del panorama independiente español, ofreciendo un directo impecable tanto en lo musical como en lo emocional. Su despedida de Málaga se convirtió así en el gran hito de la primera jornada de BRISA Festival, dejando una imagen difícil de olvidar y un recuerdo imborrable para todos los asistentes, que acompañaron a la banda hasta el último acorde en una noche cargada de simbolismo y emoción.

El cierre de la primera jornada corrió a cargo de Hot Chip DJ Set, que convirtió el Dique de Levante en una gran pista de baile con una sesión vibrante en la que la electrónica fue la gran protagonista. El colectivo británico, referente internacional de la música electrónica y la cultura dance contemporánea, ofreció un espectáculo repleto de ritmo, mezclando algunos de los temas más icónicos de su trayectoria con una cuidada selección de sonidos que mantuvieron la energía del público hasta la madrugada.

Con una propuesta elegante, dinámica y perfectamente adaptada al ambiente del festival, Hot Chip puso el broche de oro a una noche marcada por la intensidad musical y emocional, haciendo bailar a los miles de asistentes frente al Mediterráneo. Su actuación aportó el carácter internacional al cartel de esta primera jornada, culminando un estreno que dejó el listón muy alto para las dos jornadas restantes del festival.

Paralelamente, el escenario dedicado al talento emergente volvió a demostrar la firme apuesta de BRISA por los nuevos creadores. Pilu, Monte Ventura, Pequeño Mal y Something About Tsunamis fueron los encargados de mostrar la riqueza y diversidad de la escena musical andaluza y nacional, consolidando al festival como un escaparate para las nuevas generaciones de artistas.

BRISA continua este viernes 24 de julio con otra de las jornadas más esperadas de esta edición. El Escenario Victoria recibirá a Amaia, una de las artistas más aclamadas del cartel, junto a Siloé, León Benavente, Soleá Morente, Merino, Samuraï y Sarria. Además, el escenario emergente volverá a llenarse de talento con las actuaciones de Maenoba, Vis Viva, Wasabi Cru & Sara Rais, Scandinavia y Corazón Inverso, en una programación que volverá a convertir a BRISA en el epicentro de la música en directo en Málaga.

Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga y el patrocinio principal de Málaga de Moda, Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Mini Automotor, Puerto de Málaga, Fundación Music for All, Fundación La Caixa y CaixaBank como Partner Estratégico. Además, cuenta con Ingresse como Ticketing Partner y los patrocinios de Octopus Energy, Ricola, Pesca España, Burmar, Famadesa, Serconsa, Autocares Ríos, Montosa, Grupo Cabello, Go Rest, Olin y Navarro Hermanos. Colaboran Europa FM como radio oficial del Festival y Diario Sur y El Español de Málaga como Partners Media.