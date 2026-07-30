Llega a su final la obra del aparcamiento de El Carmen, que prevé su apertura durante el verano

El Ayuntamiento de Estepona informa que las obras del nuevo aparcamiento público de El Carmen llegan a su final tras concluirse los trabajos de urbanización exterior y completar la estructura del edificio subterráneo. Los trabajos se centran ahora en los remates de las instalaciones interiores.

Así, en estos días se están llevando a cabo las tareas de pulimentado de suelos y limpieza de todo el equipamiento. Según las previsiones técnicas, el nuevo aparcamiento público prevé su apertura durante el verano, una vez que se obtengan todos los permisos para la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

En los últimos meses se ha procedido a la pavimentación de las calles del entorno del parking como son las vías Manuel Navarro Mollor, Padre Fernando y Guadiaro.

La ejecución de este proyecto ha conllevado una importante complejidad técnica debido a su ubicación en pleno casco urbano y junto a edificaciones colindantes, circunstancia que ha obligado a desarrollar los trabajos con especial cautela durante las fases iniciales de la obra.

Una vez concluidas las actuaciones en las que ahora se encuentra inmerso el proyecto, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los ciudadanos una nueva plaza pública en la zona y conservará el tráfico rodado, mejorando de forma significativa la imagen y funcionalidad de este enclave del centro urbano.

El nuevo aparcamiento público El Carmen contará con más de 300 plazas distribuidas en tres plantas subterráneas. Estas nuevas plazas se sumarán a las más de 2.000 existentes en la ciudad bajo la modalidad de estacionamiento municipal con una tarifa de 1 euro durante el día, repartidas entre los aparcamientos situados en el nuevo Ayuntamiento, la plaza Antonia Guerrero, el Estadio de Atletismo, la plaza del Ajedrez y La Viña.

Cabe recordar que el Ayuntamiento tiene también en ejecución el aparcamiento subterráneo que se creará en el Bulevar de Estepona, que sumará otras 300 plazas.