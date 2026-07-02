Salud

El jugador del Málaga CF Diego Murillo, intervenido con éxito de la rodilla derecha en Quirónsalud Málaga

El central malaguista fue intervenido por una lesión en el ligamento lateral interno, producida en el último partido de la temporada 25/26 celebrado en Almería

Redacción

Málaga |

El jugador del Málaga CF Diego Murillo, intervenido con éxito de la rodilla derecha en Quirónsalud Málaga
El jugador del Málaga CF Diego Murillo, intervenido con éxito de la rodilla derecha en Quirónsalud Málaga | Quirónsalud Málaga

El jugador del Málaga CF Diego Murillo ha sido intervenido con éxito de una de una artroscopia de la rodilla derecha por parte del doctor Antonio Leiva, especialista en Traumatología del Hospital Quirónsalud Málaga. Además de la artroscopia del menisco interno, se le ha realizado un refuerzo del fascículo anterior del ligamento colateral medial en su inserción tibial.

Cabe recordar que Diego Murillo se retiró lesionado en el 53’ de juego del Almería-Málaga disputado en el UD Almería Stadium, el pasado sábado 20 de junio, con triunfo por 1-2 del Málaga y el consecuente ascenso a Primera División de LALIGA EA SPORTS.

Las pruebas médicas realizadas con posterioridad al zaguero manchego determinaron una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha asociada a una lesión del menisco interno, de la que ha sido intervenido en el Hospital Proveedor Médico Oficial del equipo malagueño.

Murillo, tras el pertinente reposo post-operatorio, comenzará próximamente su proceso de recuperación con el objetivo de optimizar la cicatrización de la reparación y, así, minimizar el riesgo de rerrotura.

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