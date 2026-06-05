José M. Dominguez renueva como presidente de la Fundación Unicaja

El Patronato de la Fundación Unicaja ha renovado hoy por unanimidad a José M. Domínguez Martínez como presidente de la Fundación Unicaja para los próximos cuatro años, un cargo que asumió inicialmente en la sesión celebrada el 14 de junio de 2022. Su reelección ha sido a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Fundación.

En este periodo se ha promovido una profunda revisión de la gobernanza de la Fundación. En 2023 se puso en marcha un plan de revisión del gobierno corporativo para identificar áreas de mejora y adoptar las mejores prácticas esta materia. Entre sus principales medidas estaban una evaluación anual de los órganos de gobierno, la creación de nuevas comisiones de apoyo al Patronato, y el fomento de la transparencia informativa externa e interna.

Por otro lado, también se impulsó el Plan Estratégico 2023-2025, el primero de la institución y una herramienta clave para la consolidación como referente de la obra social privada de Andalucía. Una hoja de ruta que se centraba en aquellas necesidades que más preocupaban a la ciudadanía, adaptando la labor a los nuevos tiempos sin olvidar las raíces de la Fundación. Recientemente el Patronato también ha aprobado un nuevo Plan Estratégico para el trienio 2026-2028, con el objetivo de seguir ampliando el impacto en toda Andalucía.

En esta etapa la Fundación también ha sido esencial en el proceso de estabilización de la gobernanza en Unicaja Banco, del que es el principal accionista. El papel de la institución ha sido clave en la defensa de Unicaja Banco como institución independiente con sede en Andalucía.

En estos cuatro años la Fundación Unicaja ha experimentado notables avances en su gestión, entre ellos: un significativo incremento de los ingresos y gastos; también del número de actividades realizadas y personas beneficiarias; la creación de un fondo de contingencia para garantizar el desarrollo de la actividad principal; la potenciación de alianzas para grandes proyectos; un plan de apertura de nuevas sedes en Andalucía; la renovación de la imagen corporativa, y el impulso al primer convenio colectivo para los trabajadores.

Además, en este periodo la institución generó una importante cartera de inversiones financieras. Destaca especialmente la constitución de las sociedades 100% participadas Fundatia (holding de inversiones) y Liveupp (promoción de vivienda social), la entrada en el capital social de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), y el incremento de las inversiones en startups a través de la sociedad 100% participada Fundalogy.

Sobresalen como otros hitos de este periodo el impulso a la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), de la que la Fundación Unicaja es patrona fundacional, y al Instituto Econospérides, su nuevo servicio de estudios económicos. En el plano deportivo se ha promovido un impulso a la actividad del Unicaja Baloncesto, club del que la Fundación es propietaria y que en los últimos años ha cosechado grandes logros.

En estos últimos cuatro años la Fundación Unicaja ha alcanzado una reputación sólida sustentada en numerosos reconocimientos y distinciones públicas.

Incorporación de nuevos patronos

En los últimos meses el Patronato también ha dado luz verde a la incorporación de los nuevos patronos Carlos Chicano Ruiz, Daniel Carrasco Díaz y Rafael Carmona Campos.

Carlos Chicano Ruiz fue nombrado patrono por el grupo relativo a personas que poseen conocimientos y experiencia específicos en materia financiera, desde el 30 de diciembre del pasado año y por el plazo estatutario de cuatro años. Daniel Carrasco Díaz fue nombrado patrono por el grupo relativo a personas que posean conocimientos y experiencia específicos en materia financiera, desde el 25 de febrero y por el plazo estatutario de cuatro años. Y Rafael Carmona Campos fue nombrado patrono por el grupo relativo a entidades fundadoras de Unicaja (a propuesta del Ayuntamiento de Antequera), desde el 1 de abril y por el plazo estatutario de siete meses.

Tras estas incorporaciones y la ratificación del Presidente, el Patronato seguirá integrado por 15 miembros: dos pertenecientes al grupo de entidades fundadoras de Unicaja; uno al grupo de entidades públicas o privadas representativas de intereses colectivos (Junta de Andalucía); siete al grupo de personas con conocimientos y experiencia específicos en materia financiera, y cinco al grupo de personas independientes de reconocido prestigio profesional. Su composición queda así:

Presidente: José M. Domínguez Martínez

Vicepresidente primero: Pedro Fernández Céspedes

Vicepresidenta segunda: Ángela María Callejón Gil

Patronos:

Emilio Alba Conejo

Federico Beltrán Galindo

Rafael Carmona Campos

Daniel Carrasco Díaz

Carlos Chicano Ruiz

Patricia Cid González

Sonia Díez Abad

María Mata Fuentes

Juan José Navarro Fernández

Juan Antonio Parrilla González

Adolfo Pedrosa Cruzado

Ana Salinas de Frías

Director General: Sergio Corral Delgado

Secretario: Manuel Atencia Robledo

Vicesecretaria primera: María Isabel Fernández Machuca

Vicesecretario segundo: Antonio J. López Expósito

Nueva estructura organizativa de la Fundación

También se ha aprobado una modificación de la estructura organizativa básica de la Fundación a través de la creación de la División de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales. Esta nueva dirección se deriva del significativo incremento de actividad e inversión de la institución en los últimos años y nace con el objetivo de impulsar la comunicación a nivel externo e interno.

La nueva División pone el foco en el seguimiento del Plan Estratégico 2026-2028 y los proyectos transversales de la Fundación, fortalecerá el desarrollo de alianzas institucionales y relaciones con los stakeholders, y difundirá el relato corporativo con coherencia estratégica.