Jornada de puertas abiertas para descubrir el nuevo FIAT 500 Híbrido

El concesionario oficial Fiat para la provincia de Málaga, Torino Motor celebrará los próximos 19, 20 y 21 de febrero unas jornadas especiales de puertas abiertas en sus instalaciones de Málaga, Marbella y Antequera con motivo de la presentación del nuevo Fiat 500 Híbrido, una de las grandes apuestas urbanas de la marca italiana.

Bajo el lema “Desde Italia con amore”, el nuevo modelo combina un diseño icónico, carácter urbano y tecnología híbrida eficiente, posicionándose como una alternativa ideal para la movilidad urbana. El Fiat 500 Híbrido mantiene la esencia que ha convertido al 500 en un referente del estilo italiano, incorporando ahora una versión más sostenible y conectada.

Durante estas jornadas, los asistentes podrán descubrir y probar en primicia el nuevo Fiat 500 Híbrido para conocer de primera mano sus prestaciones y tecnología híbrida, poder recibir asesoramiento personalizado del equipo comercial e informarse sobre las condiciones especiales y opciones de financiación exclusivas.

Desde Torino Motor destacan que “febrero es el mes del amor, y hay amores que empiezan con una primera mirada”. Con esta filosofía, el concesionario malagueño invita a acercarse y dejarse conquistar por un modelo pensado para quienes buscan eficiencia, diseño y personalidad propia en sus desplazamientos diarios.

El nuevo Fiat 500 Híbrido apuesta por una conducción más sostenible, reduciendo emisiones y consumo, sin renunciar al estilo ni a la experiencia de conducción característica de la marca.

Con esta iniciativa, Torino Motor refuerza su compromiso con la movilidad eficiente en la provincia y continúa consolidándose como punto de referencia para los clientes de Málaga, Marbella y Antequera