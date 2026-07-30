Iznate celebra la XXVI edición del Día de la Uva Moscatel

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el alcalde de Iznate, Gregorio Campos y la concejal de Fiestas, Mercedes Gallardo han presentado esta mañana la vigésimo sexta edición de la Fiesta de la Uva Moscatel que tendrá lugar el sábado 8 de agosto.

“Es la primera fiesta de la Axarquía que rinde honor a este cultivo tan nuestro, tan excelente y del que tan orgullos nos sentimos”, ha comenzado Martín resaltando en que “muchas generaciones de axárquicas han mantenido a la moscatel a lo largo de siglos”. “Actualmente quedan más de 2.000 familias que se dedica a su cultivo, y lo hacen con gran esfuerzo, por la dureza que tiene esta vendimia y por la escasa rentabilidad que tiene. Quiero agradecerles su empeño y no solo por conservar el cultivo, si no por mantener nuestra historia, preservar nuestro paisaje y fijar el territorio”, ha continuado el presidente de la institución comarcal.

“Y así lo vio también la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura cuando en 2018 lo reconoció como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, conviertiéndose así en el primero de Europa en conseguirlo. Así que quiero felicitar al Ayuntamiento de Iznate por el esfuerzo que hace en la organización de esta fiesta en la que nuestros agricultores y agricultoras se hacen visibles antes de la dura vendimia, la heroica como le llaman”, ha finalizado Martín deseándoles una buena vendimia e invitando a “conocer Iznate el próximo fin de semana, envuelto en el sabor, olor y folclore que evoca la uva pasa moscatel”.

El alcalde de Iznate, Gregorio Campos, ha recordado que el Día de la Uva Moscatel está declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, “y aunque lleva veintiséis ediciones como la conocemos actualmente, tuvo su origen en una las antiguas fiestas dedicadas a los emigrantes que Iznate dedicaba a aquellas personas que un día tuvieron que abandonar el pueblo porque el campo daba poco para comer y había que buscar trabajo en otros lugares”. “Entonces retornaban en agosto para ayudar con la vendimia”, ha apostillado

“Hoy rendimos homenaje a un cultivo único y exclusivo que la FAO reconoció como Sipam, y que desde las administraciones públicas tratamos de poner en valor, y que las personas que se dedican a su cultivo lo hagan en condiciones dignas y que tengan las ventajas que merecen por seguir cultivando este fruto milenario”, ha expresado el regidor lamentando que “vaya siendo sustituido por otros cultivos emergentes”. “Desde Iznate seguimos apostando por él, por mantener la cultura y la tradición que hay en torno a la moscatel”, ha añadido.

Sobre la fiesta, Campos ha comenzado agradeciendo “la participación de los hombres y mujeres de Iznate que se implican en ella elaborando delicias gastronómicas para los visitantes como el ajoblanco, el gazpacho, ensaladillas arrieras o de pimiento, tortillas de patatas, carnes de la matanza o dulces típicos”. También habrá degustaciones de vino y uvas moscatel. “La hospitalidad y la amabilidad de la gente de Iznate son nuestra seña de identidad y se refleja, entre otras formas, sacando lo mejor de su cocina a la calle”, ha apostillado en relación a sus 950 habitantes que elaboran recetas iznateñas, axárquicas y malagueñas.

La jornada se celebra por la tarde para aprovechar las horas más frescas de día. A las 20:00 horas se inaugurará el mercadillo artesanal y de productos autóctonos, entre ellos, la venta de uva moscatel. Una hora después comenzará la ruta gastronómica. “Esta ruta tiene un doble objetivo que prueben nuestros productos autóctonos y que conozcan nuestro entramado urbano recorriendo la decena de puestos que hemos instalado por el casco antiguo”, ha informado. La música la pondrá la Banda Municipal de Música de Benamocarra Iznate y la charanga ‘Los que Faltan’. A las 21:00 horas comenzará a tocar la Orquesta Serva la Bari

El acto institucional comenzará a las diez de la noche cuando se entreguen los Premios Moscatel 2026 con los que el Ayuntamiento reconoce a personas e instituciones que contribuyen a la sociedad, cultura, arte, deporte o a mantener viva las tradiciones de Iznate.

A la una de la madrugada habrá un Tributo a Mecano, y continuará la música con Dj Toulalan.

A lo largo de la tarde se podrá visitar la exposición pictórica ‘Ventanas al aire y al moscatel’. Una muestra a concurso en la que han participado pintores y pintoras que han querido expresar en sus cuadros motivos, lugares, sensaciones o experiencias relacionadas con las uvas pasa moscatel. Está organizado por la Asociación Moscatel y colaboran los ayuntamientos de Almáchar, El Borge, Iznate, Moclinejo, Cómpeta la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, la Diputación de Málaga a través de la marca Sabor a Málaga y la Junta de Andalucía con ‘Gusto del Sur’; Ucopaxa y la bodega DImobe.

El Ayuntamiento de Iznate entregará un lote de productos axárquicos a la persona ganadora del sorteo que se realiza entre aquellas que han votado la mejor obra.

“Siempre es buen momento para visitar Iznate porque es un sitio único, pero sin duda, el sábado que dedicamos a la Uva Moscatel es muy especial. No busquen otros planes, porque hay tiempo para todo, el sábado 8 dedíquenlo a Iznate”, ha concluido.