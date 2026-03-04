Investigadores malagueños desarrollan una técnica para asegurar el diagnóstico de alergia a la amoxicilina

Un equipo multidisciplinar de investigadores pertenecientes al grupo de Enfermedades Alérgicas a Fármacos y Alérgenos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND), el Hospital Regional Universitario de Málaga, dependiente del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y la Universidad de Málaga (UMA) ha publicado un estudio pionero en la prestigiosa revista científica Allergy que promete transformar la seguridad en el diagnóstico de la alergia a antibióticos.

Este trabajo ha sido liderado por el investigador Juan Luis Paris, recientemente distinguido en 2025 con una “ERC Starting Grant” de la Unión Europea por su excelencia e innovación científica, junto a los investigadores José A. Céspedes y Ana María Pérez, todos ellos integrados en el grupo de IBIMA. En el desarrollo de esta investigación ha sido fundamental la dirección de María José Torres Jaén, quien desempeña los cargos de jefa del Servicio de Alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga y catedrática de medicina por la Universidad de Málaga, además de contar con la participación de la coinvestigadora responsable del grupo, Cristobalina Mayorga.

La relevancia de este hallazgo radica en que la alergia a antibióticos como la amoxicilina es un problema de salud global que puede manifestarse desde leves reacciones cutáneas hasta episodios de anafilaxia que ponen en riesgo la vida del paciente. Hasta el momento, las pruebas de laboratorio convencionales presentaban una baja sensibilidad, lo que obliga a los especialistas a realizar pruebas de provocación directas en el paciente, exponiéndolos a posibles reacciones alérgicas especialmente importante en el caso de reacciones graves. Según detalla la publicación, esta limitación en las pruebas tradicionales se debe en gran medida a la presencia de altas concentraciones de un anticuerpo llamado IgG, que compite y bloquea la detección de la IgE, que es el anticuerpo realmente responsable de la reacción alérgica.

Para superar este obstáculo, los científicos han desarrollado una técnica innovadora que utiliza nanopartículas de sílice mesoporosa modificadas para actuar como una suerte de "esponja inteligente". Estas nanopartículas se incuban con el suero del paciente para atrapar y retirar selectivamente los anticuerpos IgG que causan la interferencia, dejando el camino libre para que los test de laboratorio puedan identificar con claridad la presencia de la alergia. Este pre-tratamiento de la sangre extraída al paciente ha demostrado ser altamente eficaz, logrando que la sensibilidad del diagnóstico in vitro aumente de manera significativa sin comprometer la fiabilidad de los resultados, los cuales mantienen una especificidad del 100%.

Los resultados clínicos obtenidos son especialmente alentadores, ya que el uso combinado de estas nanopartículas con las pruebas diagnósticas convencionales permitió detectar un 30% más de casos positivos que anteriormente pasaban desapercibidos con los métodos tradicionales. Es importante destacar que el 57% de estos nuevos diagnósticos identificados gracias a la nanotecnología correspondían a pacientes con antecedentes de anafilaxia grave, lo que subraya el potencial de esta técnica para salvar vidas y evitar procedimientos médicos de riesgo. Este avance no solo consolida el liderazgo de la investigación malagueña en el ámbito de la nanomedicina, sino que abre una nueva vía para aplicar este sistema de "limpieza" de la sangre en el diagnóstico de otras alergias a medicamentos en el futuro.