Canillas de Aceituno impulsa un concurso de cocina en escuelas de hostelería con el chef José Carlos García como embajador

La iniciativa busca acercar estos productos tradicionales a las nuevas generaciones de cocineros y fomentar su uso creativo en la cocina profesional.

El certamen, cuya final se celebrará el próximo 19 de mayo en la Escuela de Hostelería del Castillo del Marqués (Valle-Niza, Málaga), está dirigido a alumnado de escuelas de hostelería y Formación Profesional de Cocina de la provincia y al alumnado del Grado de Ciencias Gastronómicas de la UMA. Cada participante deberá presentar una receta original en la que el Chivo de Canillas sea el ingrediente protagonista, valorándose especialmente el uso de productos de la despensa malagueña, como la morcilla canillera. De entre todas las propuestas recibidas se seleccionarán seis finalistas, que elaborarán su plato en directo ante un jurado profesional. El concurso otorgará diploma acreditativo a los finalistas y destinará 600€ en metálico a los ganadores, que también recibirán estuches de vinos DO Sierras de Málaga, cajas gourmet de productos malagueños y libros especializados en cocina. El plazo para presentar la inscripción comienza el 5 de marzo y finaliza el 24 de abril. Las bases completas pueden consultarse en www.gastronomiadecanillas.es.

Este concurso se enmarca en la evolución natural de un proyecto que, desde su lanzamiento en 2022, ha trabajado de forma continuada en la promoción gastronómica y turística del municipio a través de contenidos digitales, acciones con cocineros muy reconocidos dentro y fuera de la provincia de Málaga y presencia en medios y canales digitales.

En este tiempo, 15 cocineros han participado en el recetario y en los contenidos audiovisuales del portal, contribuyendo a ampliar el conocimiento del producto canillero y su vínculo con el territorio fuera del ámbito local. Entre los participantes se encuentran Benito Gómez (Bardal, 2*), Cristina Cánovas y Diego Aguilar (Palodú, 1*) y Dani Carnero (Kaleja, 1*), entre otros.

Campaña digital

En el plano digital, Gastronomía de Canillas se ha consolidado como una herramienta de visibilidad y generación de interés, alcanzando desde su inicio más de 17 millones de visualizaciones en campañas de posicionamiento online. Estos impactos se han traducido en más de 30.000 visitas al portal web, con más de 15.500 usuarios únicos, y en más de 90.000 interacciones, lo que refleja una respuesta activa del público a los contenidos gastronómicos y a lo que el destino ofrece en los segmentos de gastronomía y naturaleza y turismo activo. Un dato especialmente relevante es que el 65 % de los visitantes proceden de fuera de Andalucía, lo que confirma la capacidad del proyecto para proyectar Canillas de Aceituno más allá de su entorno inmediato y generar interés a nivel nacional.

Por su parte, el concejal de Turismo, Álvaro Hurtado”, ha explicado que, junto al concurso, el proyecto continuará desarrollando nuevas recetas en vídeo, ampliando su recetario digital, reforzando la campaña de posicionamiento online y activando una estrategia en canales digitales, con el objetivo de seguir dando visibilidad tanto a los productos gastronómicos como al entorno natural del municipio, con El Saltillo como uno de sus principales reclamos turísticos.

En 2026 se suma también Mauricio Giovanini, chef del restaurante Messina (1* Michelin), quien se incorpora al proyecto para dar continuidad al recetario y al contenido del canal de YouTube, reforzando la línea de trabajo iniciada en campañas anteriores y aportando una nueva mirada culinaria al producto.

“El concurso dirigido a escuelas de hostelería supone un paso más en nuestra estrategia. Seguimos trabajando el producto, pero ahora lo hacemos mirando al futuro y al talento joven, sin perder de vista la excelencia gastronómica”, ha destacado Hurtado.

Sobre Gastronomía de Canillas

El proyecto Gastronomía de Canillas nace en 2022 con el objetivo de posicionar el chivo de Canillas de Aceituno y la morcilla canillera como productos gourmet de referencia, al tiempo que promociona los recursos turísticos del municipio y su entorno natural. A través de un portal digital, un recetario interactivo, contenidos audiovisuales y campañas de comunicación, la iniciativa se ha consolidado como una herramienta de posicionamiento y visibilidad dentro de la estrategia de turismo gastronómico del Ayuntamiento, alineada con la defensa del medio rural, el producto local y el turismo interior.