INPAVI clausura la sexta edición de su campamento destinado a niños en situación de vulnerabilidad social

La ONG Integración para la Vida Málaga finaliza su sexta edición de su "Campamento urbano: Educa Vida" el próximo jueves 30 de julio con una gran fiesta familiar tematizada en las profesiones, y un reparto de juguetes. En este verano 2026 INPAVI ha ayudado a 45 niños (de 4 a 12 años) en situación en situación de pobreza y/o exclusión social durante el mes de julio.

El "Campamento urbano: Educa Vida" es una escuela de verano la cual no solo permite a los niños en situación de vulnerabilidad social tener acceso a actividades de ocio y tiempo libre durante el periodo de vacaciones fuera del calendario escolar, sino que

también garantiza que reciban tres comidas completas y nutritivas al día, proporcionando a las familias alimentos frescos y saludables imprescindibles para el crecimiento de los menores.

¿Qué quiero ser de mayor? Una pregunta muy sencilla a la que los campamentistas han podido responder durante todo el mes para identificar sus talentos, habilidades y, sobre todo, soñar sin límites y sin prejuicios entendiendo que pueden conseguir todo lo que se propongan con esfuerzo y constancia. A través de juegos, dinámicas y entrevistas han conocido diversas profesiones como el periodismo, magisterio, abogacía, psicología, trabajo social… Dentro del aprendizaje, los campamentistas de 9 a 12 años ¡incluso han

creado su propio periódico!

En la fiesta de clausura, todos los familiares y colaboradores del campamento podrán ver una exposición del periódico, vídeos, manualidades, fotografías, y disfrutar de las actuaciones musicales que han preparado los propios campamentistas. Como broche de oro, gracias a la donación de la Fundación Crecer Jugando con su campaña "Un juguete, una ilusión" todos los niños recibirán juguetes nuevos, y un almuerzo festivo gracias a la solidaridad de Burguer King, Grupo Nrsur Málaga

El objetivo de INPAVI es romper el círculo de la pobreza en la vida de estos 45 niños, donde gracias al “Campamento urbano: Educa-Vida” han disfrutado durante cuatro semanas de:

• Una alimentación saludable y equilibrada: 3 comidas al día (desayuno, almuerzo y merienda).

• Aula matinal para la conciliación familiar desde las 08:00 y estancia en el campamento hasta las 15:30 h de lunes a viernes.

• Talleres: refuerzo educativo, musicoterapia, teatro, baile, cuentacuentos, acceso a las nuevas tecnologías y alfabetización digital…

• Cuatro excursiones: parque acuático Aquavelis, Amazonia, Jungle Family y el Museo Oxxo.

• Ocio saludable y actividades deportivas.

• Desarrollo de sus habilidades sociales y de la creatividad: mejora de la inteligencia emocional, la salud mental, la confianza y la autoestima. Talleres de educación en valores.

• Prevención de la violencia de género y otras conductas destructivas: bullying, ciberbullying, grooming, buen uso de las redes sociales, adicción a los videojuegos, etcétera.