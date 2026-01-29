Los hermanos Diego y Hugo Aguilar preestrenan en el marco de In Progress ‘Cuestión de tiempo’, un encuentro íntimo con el flamenco que explora la herencia, la memoria y el vínculo familiar

“El impulso de mirar hacia adentro: hacia la memoria que construye el cuerpo, hacia las raíces que sostienen y hacia los vínculos que el tiempo reconfigura” es el hilo conductor de ‘Cuestión de tiempo’, el espectáculo que los hermanos Diego y Hugo Aguilar, miembros del Ballet Nacional de España y del Ballet Flamenco de Andalucía, preestrenarán este sábado 31 de enero, a las 20.00 h, en el Teatro Municipal Villa de Torrox en el marco de In-Progress, el programa de residencias artísticas promovido por la Fundación Concienciarte, Flamenco Festival y el Ayuntamiento de Torrox, con el apoyo del INAEM (Ministerio de Cultura), que tiene como objetivo impulsar la creación contemporánea en el ámbito del flamenco. Las entradas pueden adquirirse en mientrada.net.

‘Cuestión de tiempo’ es una creación que se adentra en la memoria del cuerpo y en los vínculos que se transforman con el paso de los años. A través del flamenco como lenguaje esencial, la obra propone un viaje íntimo por la herencia, la identidad y la madurez, desde un territorio compartido: el de dos hermanos que han crecido en la danza y que, desde el presente, se encuentran de una manera nueva y consciente.

El espectáculo se inicia con la presencia en escena de su padre, un gesto simbólico y poderoso que activa la memoria viva y sitúa el origen del viaje. Su baile no funciona como recuerdo, sino como raíz: como la chispa que inaugura el movimiento y evidencia que la transmisión no se explica, sino que se encarna. A partir de ahí, Diego y Hugo Aguilar avanzan cargando la huella de lo recibido, pero también la responsabilidad y la libertad de transformarlo.

La pieza atraviesa el legado familiar, la luz y el peso de la tradición, la huella íntima de la infancia y la valentía necesaria para construir un camino propio. No se trata de una obra sobre el pasado, sino de cómo el pasado continúa habitando el cuerpo cuando este decide avanzar.

Lejos de una narración lineal, la obra propone una experiencia. A través del pulso, la energía y el silencio del flamenco, los dos hermanos construyen un diálogo escénico que oscila entre lo heredado y lo elegido, entre lo que permanece y lo que cambia. La obra no busca respuestas cerradas, sino presencia, verdad y revelación desde el movimiento.

En su último gesto, el espectáculo se abre a lo que aún no existe: un futuro compartido que se intuye como promesa y continuidad. Un horizonte donde lo aprendido y lo descubierto siguen transformándose. ‘Cuestión de tiempo’ es, así, un reconocimiento mutuo, un espacio vivo entre dos intérpretes y una celebración del ahora.

La propuesta cuenta con un sólido equipo artístico encabezado por los propios Diego y Hugo Aguilar en la dirección, coreografía e interpretación, con la colaboración coreográfica y visión externa de Alfonso Losa. El acompañamiento musical corre a cargo de Jesús Rodríguez a la guitarra, Amparo Lagares al cante y David Rodríguez ‘Chupete’ a la percusión. El diseño de iluminación es de Cristina Cejas, el vestuario de Belén de la Quintana, la imagen de Abgonal y cuenta también con la colaboración especial de Arturo Aguilar.