El Grupo Social ONCE se supera en ventas, premios y empleo en Málaga

ONCE ha presentado hoy en su sede en Málaga, el balance económico y social del Grupo Social ONCE en la provincia. Este informe repasa el impacto de la organización durante el último año en materia de empleo, inclusión e inversión social.

Como maestro de ceremonias, dando la palabra, ha actuado Marcelo Rosado, director de ONCE Málaga. Que ha abierto este acto poniendo en valor del tramo 2025 a 2026.

Tras esto, y entrando en materia, ha hablado Cristóbal Martínez, delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla. Haciendo una curiosa conversión de cómo se transforman las recaudaciones de sorteos, generando empleo, premios e iniciativas pioneras en materia de accesibilidad e inclusión social.

Ya entrando en igualdad, ha tomado la palabra la vicepresidenta regional, Leonor Basallote quien también ha citado datos en temática educativa y de salud mental. Esta última temática, en especial, se ha puesto en valor, gracias a un usuario de ONCE, José Manuel Fernández Cortés, que ha sido pionero en el desarrollo de un videojuego inclusivo que favorece la estimulación cerebral, mientras que el jugador se divierte.

Por último, se ha vivido una simulación en la sala, en la que todos los asistentes al acto han podido disfrutar de una simulación del eclipse de la próxima semana, a través de sonidos, para que entiendan de forma inmersiva, cómo lo vivirán las personas con alguna discapacidad visual.

Más detalles, en el audio de este reportaje.