AUTOMOCIÓN

Grupo Caetano inaugura nuevas instalaciones BYD en Málaga, afianzándose como el mayor grupo de concesionarios BYD de Andalucía

BYD Caetano, concesionario oficial de BYD, perteneciente al Grupo Caetano, el mayor grupo de automoción de Península Ibérica, prosigue su expansión andaluza con una sorprendente inauguración de sus nuevas instalaciones en Málaga capital, el jueves 4 de junio, ante más de 200 asistentes entre prensa, autoridades y empresarios de la provincia.

Isabel Naranjo

Malaga |

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Grupo Caetano inaugura nuevas instalaciones BYD en Málaga, afianzándose como el mayor grupo de concesionarios BYD de Andalucía | www.ondacero.es

Con esta apertura, Caetano se consolida como el mayor grupo de concesionarios BYD de Andalucía con 9 instalaciones en la comunidad autónoma, y reafirma su posición como líder en ventas de vehículos enchufables. Estas vanguardistas instalaciones, se definen por una arquitectura de formas curvilíneas y espacios altamente digitalizados que integran tecnologías para ofrecer una experiencia al cliente inmersiva, innovadora y sostenible. Este centro, ubicado en la Calle La Tierra 1, ofrece una amplia y luminosa zona de exposición de 600 m2, donde los usuarios pueden conocer de primera mano la gama de vehículos enchufables de la marca y disfrutar del asesoramiento de un equipo de expertos en electrificación, cuyo enfoque principal es ofrecer una excelente experiencia de cliente en venta y posventa.

BYD, líder en España y en el mundo en vehículos enchufables, con más de 15 millones de unidades producidas, refuerza su apuesta por Caetano una vez más; y en palabras de Alberto de Aza, CEO de BYD para España y Portugal “En BYD hemos transformado el paradigma de la movilidad eléctrica. Nuestra propuesta combina tecnología de vanguardia, diseño y un completo equipamiento de seguridad con la mejor relación calidad-precio del mercado. Con la apertura de este nuevo espacio en Málaga, acercamos la movilidad del futuro a la ciudadanía para consolidar un crecimiento que ya es exponencial".

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