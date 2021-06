Grandes eventos y citas profesionales vuelven poco a poco a la agenda de Málaga

Sabíamos que la vuelta a la normalidad no sería fácil. Teníamos claro que, más allá de la estadística y de los números que hablan de una recuperación paulatina de lo que conocíamos, tardaremos en volver a ser lo que fuimos. No será fácil recuperar lo perdido, muchas vidas quedan atrás, y son muchos todavía los contagios que nos hacen mantener la calma y pensar que la pandemia sigue con nosotros. No obstante, hay algunas cosas que nos invitan a ser optimistas. En un futuro relativamente cercano, parece que podremos volver… volver a vivir la vida que vivíamos o, al menos, hacer cosas similares a las que hacíamos. Y volverán las ferias, las procesiones, volverá el carnaval a las calles y volverán los abrazos, que ahora son codazos o, como mucho, abrazos de medio lado.... todo volverá, pero lo hará poco a poco, porque no hay motivos para la relajación... ni siquiera, cuando se nos empieza a abrir un pcoo la mano, para que elijamos si queremos o no usar la mascarilla en exteriores. Siempre que la distancia se pueda garantizar, podemos quitarla... a Dios gracias, pero las autoridades andaluzas siguen llamando a la prudencia, también en ese sentido.

Es, en todo caso una buena noticia para todos y para todo que la economia se vaya reactivando de la mano de eventos y grandes citas que ahora mismo crecen poco a poco en número de participantes y que nos van anunciando que, vacunación masiva en marcha, podemos recuperar algunas cosas como las mencionadas anteriormente. De hecho, en Málaga tenemos un buen ejemplo en las citas que ya ha celebrado el Palacio de Ferias y congresos. Buen ejemplo de que los eventos que podríamos denominar multitudinatrios ha vuelto a reactivarse, lo encontramos en algunos de los puntos álgidos de la agenda cultural de la provincia. En Fuengirola, desde hace algunas semanas, brilla con luz propia la edición 2021 de Marenostrum Fuengirola. En agosto, esperan llegar a 6.000 personas.