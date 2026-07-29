GIANTX arranca la LEC veraniega que da acceso al Mundial de LOL

El equipo con sede en la Costa del Sol empieza este fin de semana su camino en la liga europea de League of Legends, que está arrancando su temporada de verano, la tercera y definitiva del año, la que reparte las plazas para el Mundial que secelebra en Estados Unidos a mediados de octubre.

También es la gran ambición y sueño de GIANTX, que ha efectuado cambios en su plantilla en busca del resultado que le permita codearse con los mejores del planeta en la competición de deportes electrónicos más importante.

La League of Legends EMEA Championship (LEC), el campeonato de esports más relevante de Europa, ya ha echado a rodar en Berlín. El turno de los gigantes empieza ahora, en la segunda semana de competición. SK Gaming es el primer rival de GIANTX, que regresa al servidor este sábado(17:00) tras semanas de entrenamiento con caras nuevas que no son tan nuevas para la comunidad española y la afición.

Estreno para el tirador Flakked y el 'toplaner' Oscarinín en LEC con GIANTX, que busca romper con la racha de cuartos puestos y dar el salto a la zona noble que permite acudir a los Worlds. Tanto Flakked como Óscar tienen experiencia más que acreditada en la liga europea, también en Mundiales. Flakked incluso sabe lo que es reinar en LEC, cuando lo hizo con G2. Sustituyen a Noah y Lot. Completan el roster que dirige André Guilhoto el jungla Isma, el medio Jackies y el 'support' Jun.

Se clasifican los seis primeros de la liga regular a 'playoffs', aunque el quinto y el sexto lo hacen sin red. La LEC reparte plazas para Worlds a los tres mejores equipos de la competición. Los gigantes llevan desde 2024 peleando por lograr billete al Mundial de League of Legends. "No nos conformamos", se destaca desde Málaga. El club ha hecho cambios para que la tercera sea la vencida.