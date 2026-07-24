Fundalogy apoya a la startup Neuromindset y su sistema de neurociencia para la regulación emocional en niños

Fundalogy respalda a Neuromindset, una startup que ofrece programas basados en neurociencia para entrenar la atención, la autorregulación emocional y las funciones ejecutivas en niños de todas las etapas educativas. Esta iniciativa del sector edTech de la Universidad de Granada y combina investigación científica con práctica educativa. La sociedad para impulsar proyectos emprendedores de impacto social de la Fundación Unicaja apoya a esta empresa, que su objetivo es mejorar el aprendizaje infantil y formar a docentes y profesionales en estrategias neuroeducativas.

El director general de Fundalogy, Javier de Pro, y el CEO de Neuromindset, Joan Paul Pozuelos, han firmado el acuerdo por el que Fundalogy será parte del impulso financiero para el crecimiento de esta empresa, que mejorará el aprendizaje de niños y la formación de docentes en neurotecnologías.

El sistema de Neuromindset ofrece programas para docentes y herramientas clínicas con actividades validadas científicamente y evaluaciones impulsadas con el uso de la inteligencia artificial.

Neuromindset impulsa la educación, la salud mental y la equidad social al entrenar atención, autorregulación y habilidades socioemocionales desde la infancia. Lleva la ciencia desde el cerebro a aulas, clínicas y familias sin necesidad de tecnología costosa, favoreciendo la inclusión y reduciendo brechas educativas. Al unir educación y salud mental, promueve una sociedad más consciente, equilibrada y resiliente, donde el bienestar se aprende como cualquier otra habilidad.

Con esta inversión, Fundalogy refuerza su apuesta por proyectos con fuerte base tecnológica, impacto social medible y capacidad para transformar la sociedad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.