Fundación Unicaja y la Universidad de Málaga presentan los resultados de un estudio sobre el impacto de la UMA en su entorno

Fundación Unicaja y la Universidad de Málaga han presentado este martes los resultados de un estudio que analiza el impacto socioeconómico de la UMA en su entorno a lo largo de sus 50 años de vida y su papel clave ante los nuevos retos de una economía globalizada. Las conclusiones de esta investigación, elaborada por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Málaga, se han recogido en un libro editado por el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja.

El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez; el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, y el director del estudio, el catedrático de Contabilidad Pública Daniel Carrasco, han presentado en el Rectorado los resultados de este informe que pone de relieve la influencia de la institución académica en los ámbitos económico y social, así como su impacto en el desarrollo del entorno.

Esta iniciativa se enmarca en el protocolo de colaboración suscrito entre la Fundación Unicaja y la Universidad de Málaga para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de investigación y transferencia de conocimiento, así como para la ayuda al estudio, la extensión universitaria y la difusión de la cultura.

Una institución clave en la transformación de Málaga y su provincia

El estudio avala que la Universidad de Málaga es un agente económico importante en su entorno por su impacto económico, aumentando su relevancia en las últimas décadas al pasar del 0,74% del PIB provincial en el año 2000 al 0,89% en el año 2022. Una de las principales conclusiones de la investigación es que el impacto total de la UMA sobre la economía provincial se estima cercano a los 800 millones de euros y casi 8.200 puestos de trabajo (equivalentes) a tiempo completo.

De la investigación también se desprende que el efecto de la institución académica sobre el valor añadido bruto supera los 316 millones de euros, con un importante efecto sobre el empleo en Educación, en I+D y la construcción. En este sentido, la UMA se sitúa como un empleador de gran relieve en el entorno provincial, superando los 221 millones de euros en 2024.

En el plano académico el estudio sostiene que la UMA se presenta como una universidad atractiva para los estudiantes nacionales e internacionales, alcanzando los 39.792 alumnos a finales del siglo pasado. También resulta destacable la contribución de la UMA en la generación de capital humano, en un contexto territorial caracterizado por indicadores poco favorables en términos de actividad, empleo y desempleo.

El estudio ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Málaga: el director y el coordinador del estudio, el catedrático de Contabilidad Pública Daniel Carrasco; Víctor Heredia, profesor de Teoría e Historia Económica; Óscar Marcenaro, catedrático de Economía Aplicada; Carmen Molina y Carmen Ordóñez de Haro, profesoras contratadas doctoras del Departamento de Economía Aplicada de UMA, José Antonio Ruiz, director de la Oficina de Transferencia y Resultado de la Investigación, y Daniel Sánchez Toledano, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad.