Fundación Unicaja conmemora el aniversario del Museo Joaquín Peinado de Ronda con un concierto en homenaje a Lorca

Fundación Unicaja continúa con la celebración del 25 aniversario del Museo Joaquín Peinado de Ronda con un concierto en homenaje a la figura de Federico García Lorca, que tendrá lugar el jueves 17 de septiembre a las 20:00 horas en el Centro Fundación Unicaja Ronda con entrada libre hasta completar aforo.

La cantante y actriz Lucía Espín y el músico y compositor Daniel Acebes protagonizan ‘El universo de Lorca’, un espectáculo dramático musical que propone un recorrido por la poesía, la música y el teatro del universal autor granadino, incorporando recursos audiovisuales y referencias a figuras fundamentales de la literatura española como Antonio Machado, Luis Cernuda o Pablo Neruda.

El relato abarca desde el natalicio de Federico en la Vega de Granada hasta su paso por la Residencia de Estudiantes de Madrid, sin olvidar su singladura transatlántica por Nueva York o Cuba. El montaje integra diversos lenguajes artísticos: la poesía, la música, los monólogos dramáticos y los fragmentos de conferencias.

Lucía Espín ha participado y protagonizado una decena de espectáculos lorquianos con artistas como María León, Carmen Linares, Silvia Marsó y José Samano en escenarios como el Teatro Lope de Vega de Sevilla, Cervantes Theater de Londres o el Teatro Marquina de Madrid.

Daniel Acebes ha actuado en orquestas como solista en las salas de concierto más prestigiosas del mundo como el Tonhalle de Düsseldorf, el Teatro de Sao Paulo, el Philarmonie de Berlín o el Gran Teatro Nacional de Pekín. Acebes ha compartido escenario con artistas como Jorge Drexler, Ruben Pozo, Coti o Antonio Carmona.

Un cuarto de siglo difundiendo el legado de Joaquín Peinado

Fundación Unicaja conmemora el 25 aniversario del Museo Joaquín Peinado de Ronda con un amplio programa de actividades que se desarrollará desde julio hasta noviembre para profundizar en la figura del artista rondeño, poner en valor el patrimonio que alberga el museo y reforzar su papel como uno de los principales dinamizadores culturales de la ciudad.

Inaugurado el 11 de julio de 2001, el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado nació con la vocación de preservar, estudiar y difundir la obra del pintor rondeño, una de las figuras fundamentales de la Escuela Española de París y de las vanguardias históricas españolas. Desde entonces, el espacio se ha consolidado como un referente cultural y museístico, albergando la colección más importante dedicada al artista y desarrollando una intensa programación expositiva, educativa y divulgativa.